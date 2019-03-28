ساتيش سيمار: «نورث أمريكا» جاهز ونتائجه تعكس مستواه للفوز

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب ساتيش سيمار جاهزية «نورث أمريكا» للمنافسة على لقب الشوط الرئيسي، خاصة وأنه سبق له الفوز بلقب جولتي كأس آل مكتوم للتحدي بجدارة، معربا عن ثقته في أدائه وقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وقال ساتيش إنه راض عن القرعة والتي تعد عادلة ولا يوجد عذر لأحد لأنها تمت باختيار المدربين ولم تكن مفاجئة وتعتمد على أداء وقدرات الجواد وقيادة الفارس خلال السباق.

وتمنى ساتيش أن يحالف الحظ «نورث أمريكا» بالانطلاق من البوابة مبكرا وتصدر السباق لتحقيق أمنيات عشاقه ومعجبيه ولكي يتحقق الحلم بالفوز بلقب الكأس الأغلى والأفضل في العالم.