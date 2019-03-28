سعيد بن سرور: القرعة ليست سهلة والسباق مفتوح

المصدر: Ⅶ دبي - بهاءالدين عطا- خالد المهيري

أكد المدرب سعيد بن سرور بأن القرعة لم تكن سهلة، وتعتمد على أداء الفارس والخيل، وسيتكرر نفس مشهد العام الماضي، حيث كان «ثندر سنو» في الحارة رقم «10» وبذل الفارس كريستوف سوميلون، مجهوداً كبيراً ليظل مع السياج الخارجي وبالفعل تمكن من حسم الصراع لصالحه والفوز بلقب السباق.

وقال سعيد بن سرور عقب ختام القرعة إنه ينتظر الحظ للوقوف معه وتحقيق الحلم والفوز باللقب للمرة الثانية.

وأجاب مدرب جودلفين على سؤال «البيان الرياضي» عن تأثير الأمطار على «ثندر سنو» قائلاً بأنه لن يتأثر بهطولها لأن مضمار التدريبات يكون مغموراً بالمياه ومتعوداً على ذلك.

وتحدث سعيد بن سرور عن «دريم كاسل» ممثل الفريق في شوط «دبي تيرف» والذي ينطلق من الحارة رقم «2» بانه جاهز للسباق وسبق له الفوز بسباق «جبل حتا» للفئة الأولى ولم يخسر السباقات في مشاركاته الماضية.

وقال مدرب جودلفين إن المشاركة في السباقات داخل الدولة لها مميزاتها ويجب تضافر عدة عوامل للمساهمة في النجاح والفوز وتمنى أن يحالف الحظ «ثندر سنو» لإظهار المستوى الذي ظهر عليه في أمريكا وأوروبا.

وأضاف قائلاً إن السباق الرئيسي مفتوح وفرصة الفوز متاحة للجميع خاصة وأن المشاركين يعتبرون من النخبة والأفضل في العالم لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي.