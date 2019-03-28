حمدان السبوسي.. أصغر مالك في تاريخ كأس دبي العالمي

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

يتطلع حمدان سلطان علي السبوسي، إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، وكتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات العالمية، باعتباره أصغر مالك خيل في تاريخ كأس دبي العالمي، عبر خوض «نيو تريلز» التحدي، والذي يشارك في الشوط التاسع الرئيس، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار.

ويعتبر حمدان السبوسي، والبالغ من العمر «9 سنوات»، من الوجوه الواعدة في عالم سباقات الخيل، سواء على مستوى المشاركة في سباقات القدرة والتحمل، بصفته فارساً حقق المركز الأول في سباقات القدرة للصغار في الفترة الأخيرة، أو امتلاك الخيول المميزة في سباقات السرعة.

إنجاز جديد

وقال حمدان السبوسي، إنه يتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد، والوصول إلى العالمية من بوابة كأس دبي العالمي، حيث يراوده حلم الفوز بلقب أغلى الأشواط دائماً، مشيراً إلى أنه يعشق رياضة الفروسية وسباقات الخيل، امتثالاً لنهج «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يعتبر سموه الداعم الأكبر له، والملهم الأول في رياضة الآباء والأجداد له، ولجميع محبي عالم الفروسية وسباقات الخيل.

وأضاف السبوسي لـ "البيان الرياضي"، أن وجوده في كأس دبي العالمي، لن يكون من أجل خيله "نيو تريلز"، وإنما لتشجيع خيل والده "كابيزانو"، إلى جانب "ثندر سنو" لجودلفين، المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متمنياً أن يكون الفوز إماراتياً في هذه الليلة، وأن يبقى اللقب في الإمارات، بعد أن أحرزه العام الماضي "ثندر سنو" لجودلفين.

مهمة صعبة

وأشار السبوسي إلى أنه حرص باستمرار على متابعة الخيل، للوقوف على جاهزيته قبل السباق، وتعتبر الفرصة متوفرة لكتابة اسمه في سجلات التاريخ، رغم صعوبة المهمة أمام نخبة الخيول المشاركة في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي، متمنياً أن يحالفه التوفيق في الحدث الأغلى عالمياً، والذي يحظى باهتمام الجميع من شتى أنحاء العالم.

وتمنى السبوسي أن يحقق "نيو تريلز" لقب كأس دبي العالمي، خاصة أنه قدم أداء مميزاً في المشاركات الأخيرة، وجاء رابعاً في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي، إلا أنه افتتح مشاركاته هذا الموسم بصورة مميزة، بعد أن توج بلقب الشوط الرئيس في الموسم الافتتاحي لمضمار «ميدان» العالمي لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.