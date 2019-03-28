النسخة الثالثة لجوائز محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل اليوم

يترقب عشاق فروسية وسباقات الخيول حول العالم، اليوم، حفل النسخة الثالثة لجوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، التي ستشهد تكريم أفضل مالك، وأفضل مدرب وأفضل فارس، وأفضل حصان، إضافة إلى جائزة اختيار الجمهور، والجائزة العليا للعطاء الدؤوب.

كما سيتم خلال الحفل تكريم رعاة كأس دبي العالمي، وهم «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستركت ون»، و«طيران الإمارات»، و«لونجين»، و«موانئ دبي العالمية»، و«غلف نيوز»، و«عزيزي للتطوير»، و«مجموعة سعيد ومحمد النابودة»، و«مبادلة»، و«الطاير للسيارات».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق عام 2016، جائزة سموه للتميز في سباقات الخيل، تقديراً من سموه لكل من أسهم في تطوير الفروسية وصناعة الخيول حول العالم، خلقت أرضية ومنافسة جديدة، تدعم سباقات الخيل عالمياً.

وكانت النسخة الثانية للجائزة قد شهدت تكريم المدربة الفرنسية الشهيرة كريستيان كريكت هيد بالجائزة العليا للعطاء الدؤوب، تقديراً لإنجازاتها الكبيرة في سباقات الخيول.

كما حصدت إسطبلات «جودلفين» جائزة أفضل مالك، بينما نال الحصان الأمريكي «غن رنر»، جائزة أفضل خيل، بينما ذهبت جائزة أفضل مدرب إلى الإيرلندي إيدان أوبراين، فيما نال جائزة أفضل فارس المخضرم كريستوف سوميلون، كما نالت المهرة الأميركية «ليدي إيلي» جائزة «اختيار الجمهور».