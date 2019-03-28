محمد السبوسي: اخترت البوابة 2 لأنها تناسب «كابيزانو»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

كشف محمد سلطان بن علي السبوسي، عن سر اختياره للبوابة رقم 2 والتي سينطلق منها «كابيزانو» المملوك لوالده سلطان بن علي السبوسي، وقال إن «كابيزانو» يهوى الجري ضمن كوكبة المقدمة، والبوابة رقم 2 تناسبه من أجل الانقضاض نحو الصدارة بعيداً عن زحام الخيول.

وأضاف السبوسي في حديثه لـ«البيان الرياضي»، إن «كابيزانو» جاهز للمنافسة في كأس دبي العالمي، وأثبت تطوره من فترة إلى أخرى وكان في تنافس مع «نيو تريلز» وتفوق عليه في السباق الأخير.

سعادة

وأعرب السبوسي عن سعادته بتواجد خيلين في الشوط الرئيسي أحدهما بشعار والده والآخر بشعار شقيقه، وقال إن الحدث الأغلى جمعه بتنافس مثير ورائع مع شقيقه حمدان الذي يمتلك «نيو تريلز»، ويتمنى أن يكون الفوز حليف أحدهما إلى جانب خيول الإمارات المشاركة التي يتمنى لها التوفيق.

توتر

ولفت السبوسي إلى أن «كابيزانو» يشعر بالتوتر من الضجيج والأصوات التي قد تأثر على أدائه في السباق، ويتميز بأنه يهوى الجري ضمن كوكبة المقدمة في الأرضية الرملية خاصة في المنعطفات في مسار السباق.

وقال: إن المشاركة ضمن نخبة خيول العالم تعتبر شرف كبيروإننا فخورون بتمثيل الدولة في الشوط الرئيسي .

وتابع : أتمنى أن يحالفنا الحظ والتوفيق لتحقيق الفوز باللقب العالمي بعد غد.