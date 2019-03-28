لجنة تأمين الفعاليات تنهي استعداداتها للحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ترأس اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع النهائي للجنة تأمين فعاليات كأس دبي العالمي للخيول 2019م في فندق ميدان، بحضور العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد راشد خليفة بطي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد عدنان بن زعل، وممثلي لجنة تأمين الفعاليات من جميع الهيئات والمؤسسات في حكومة دبي.

وأكد اللواء الغيثي أن كأس دبي العالمي من أهم الفعاليات التي تنظمها دبي، وبات يشغل حيزاً عالمياً وكل وسائل الإعلام العالمية تسلط الأضواء على ميدان وتنقل مجريات السباق في مقدمة أخبارها العالمية لما له من أهمية، فهو يعد السباق الأغلى عالمياً، موضحاً أن الآلاف من عشاق هذه الرياضة يحضرون إلى دبي لمشاهدة ومتابعة أحداث هذا السباق العالمي، وهو بذلك أصبح من أهم مقومات السياحة، وهذا يتطلب من لجنة تأمين الفعاليات مضاعفة الجهود والتنسيق ووضع الخطة الأمنية الكفيلة بتأمين الحدث تأميناً محكماً يليق بسمعة شرطة دبي.