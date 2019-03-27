13 خيلاً تشارك في الشوط الرئيسي بمضمار ميدان

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري-دبي - البيان الرياضي

تجري في الحادية عشرة من صباح اليوم قرعة كأس دبي العالمي 2019 لخمسة أشواط مثيرة في قاعة غاليري بمضمار ميدان. وكانت قد أجريت يوم أمس قرعة 4 أشواط للكأس وهي: «دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية، جودلفين للميل، كأس دبي الذهبي، ديربي الإمارات». وستجري اليوم 5 أشواط قوية تتضمن الشوط الرئيسي للحدث لمسافة 2000 متر بالمضمار الدولي للفئة الأولى، «دبي غولدن شاهين» دبي تيرف. دبي شيماء كلاسيك و«كأس دبي العالمي».

ويشهد الشوط الرئيسي برعاية طيران الإمارات والذي تبلغ قيمة جائزته 12 مليون دولار أميركي، مشاركة 13 خيلاً قوياً يتصدرها «أو ديبل» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب الأميركي تي. بليتشر، «أكسيليرو» بقيادة الفارس رويستون فرنش بإشراف المدرب سالم بن غدير، ويتطلع للفوز باللقب «كابيزانو» لسلطان علي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، ويسعى «ثندر سنو» لجودلفين للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي وذلك بإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«نورث أميركا» لرمضان قاديروف بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «نيو تريلز» لحمدان سلطان السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «سيكينغ ذا سول» لمالكه شارلس فيبكي بقيادة مايك سميث وإشراف دالاس ستيوارت، «يوشيدا» لشاينا هورس كلوب بقيادة جوسي أورتيز وإشراف وليام موت، «بافيل» لريدان ريسينغ بقيادة جويل روزاريو وإشراف دوغ أونيل، «كيه تي بريف» لمالكه الياباني كازويوشي تاكيموتو بقيادة جواو موريرا وإشراف سوغياما، «غونيفيرا» لسالمون ديل فيل بقيادة الفارس أميسال جارميلو بإشراف إيه. سانو، والكوري الجنوبي «دولونج» بقيادة أوليفيه دوليز وإشراف سايمون فورستر.

شوط «شيماء كلاسيك»

وتقام قرعة الشوط الثامن «لونجينز دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار للفئة الأولى على المضمار العشبي وجائزته 6 ملايين دولار ويتنافس خلاله 14 خيلاً أبرزها الياباني «رعادي أورو» بقيادة كريستوف ليمير وإشراف فوجيساوا والياباني «سيف ريتشارد» بقيادة جواو موريرا وإشراف ياسوشي شونو، الياباني «شيفال غراند»، بقيادة هوغ بومان وإشراف توموميشي، «ديزرت إنكاونتر» لعبدالله المنصوري بقيادة جيم كرولي وإشراف ديفيد سيمكوك، «ريسينغ هيستوري» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور.

«أولد بيرسيان» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «ماجيك واند» لمايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، و«هنتنغ هورن» لمايكل تابور ومسز ماغنير بقيادة واين لوردان وإشراف إيدن أوبرين.

شوط «دبي تيرف»

يتوقع أن يشهد شوط دبي تيرف لمسافة 1800 متر على المضمار المزروع للفئة الأولى برعاية موانئ دبي العالمية، صراعاً شرساً بين 13 خيلاً عالمياً يتصدرها «سنشري دريم» لعبدالله بالحب وقيادة أويسن مورفي وإشراف سايمون كريسفورد، وأبرز المرشحين للقب «دريم كاسل» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «سوذرن ليجند» بقيادة زاك بيرتون، «ويذاوت يارول» بقيادة ديتوري وإشراف جون غوسدن، «وطن» لجودلفين وقد حل ثانياً خلف «دريم كاستل» في مشاركته الأخيرة بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «يولونغ برينس» بقيادة بيرنارد فايد هيربي وإشراف مايك دي كوك، «الموند آي» بقيادة كريستوف ليمير وإشراف ساكا كونيدا، «ديردري» بقيادة جواو موريرا وإشراف هاشيدا، «أي كان فلاي» لمايكل تابور، بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، «فيفلوس» بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف يوميميشي.

شوط «دبي غولدن شاهين»

يتوقع أن يشهد شوط «دبي غولدن شاهين» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى برعاية غلف نيوز والذي تبلغ قيمة جائزته 2 مليون دولار أمريكي، صراعاً ساخناً بين نخبة الخيول الأسرع وعددها 10 خيول يتصدرها «درافتد» لمزرعة ميستي هولو بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وأقوى المنافسين على اللقب «روي أتش» بقيادة باكو لوبيز وإشراف بيتر ميلر، «إمبيريال هينت» بقيادة جوسي أورتيز وإشراف لويس كارفاجال. وقد حل ثالثاً في آخر مشاركاته بأمريكا. إلى جانب «سويذر لاند» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف ستيف أسموسين، «إكس واي جت» بقيادة ايميسال جارميلو وإشراف لويس نافارو. «تاتو كي» بقيادة شين فولي وإشراف لويس نافارو، «ماتيرا سكاي» بقيادة يوتاكا تاكي، وإشراف إتش موري، «ناين بيلو زيرو» لإسطبل العفو بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «فايف هيرو» بقيادة جواو موريرا وإشراف يو تسوي وبروميسيس فولفيلد بقيادة روبي البارادو وإشراف رومانس.

شوط ديربي الإمارات

ينتظر أن يشهد شوط ديربي الإمارات لمسافة 1900 متر للفئة الثانية برعاية سعيد ومحمد النابودة وجائزته 2.5 مليون دولار أمريكي، صراعاً قوياً وساخناً بين 14 خيلاً يتصدرها «وولكينج ثندر» لنقابة فونكس للسيدات بقيادة ديتوري وإشراف أحمد بن حرمش.

وأبرز المرشحين للقب «ديفاين إيميج» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «جاهباث» لجودلفين بقيادة جيم كرولي وإشراف وليام هاجس، «غولدن جاغوار» لنقابة فونكس للسيدات بقيادة أويسين مورفي وإشراف أحمد بن حرمش، «بلس كيو بارفيت» بقيادة جوسي أورتز وإشراف بريندان والش، الياباني «ديرما لوفري» بقيادة كريستوف ليمير وإشراف أتش تودا، «غراي ماجيشان» بقيادة جويل روزاريو وإشراف بيتر ميلر، «رزينة» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «الحياة» لإسماعيل محمد بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، «فان بيتهوفن» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أبرين، «ستببينز» لمالكه هاك شين ريسينغ بقيادة فلافين برات وإشراف دوغ أونيل، «سويفت روز» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور و«مانجوزي» لأحمد عبدالله الشيخ بقيادة فيرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي.

شوط «القوز للسرعة»

يتنافس 13 خيلاً عالمياً قوياً في الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى برعاية عزيزي للتطوير العقاري وتبلغ جائزته مليوني دولار أمريكي. وأبرز المرشحين «بلو بوينت» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي. وقد حقق الفوز في آخر مشاركتين.

ومن أقوى المنافسين أيضاً الفرنسي «ساندس أوف مالي» لنقابة فونكس توروبريد بقيادة أويسين مورفي وإشراف ريتشارد فاهي، الأمريكي «ستورمي ليبرال» بقيادة جويل روزاريو وإشراف بيتر ميلر، «ذا رايتمان» بقيادة فرانسوا بيرتراس وإشراف غولمين، الأسترالي «ويشفل تينكر» بقيادة اليكسيس باديل وإشراف ريتشارد جيبسون، «بيلفور باي» بقيادة فلافين برات وإشراف بيتر ميلر، الأسترالية «فيدورا» بقيادة جوي بوديتش وإشراف لويد كينويل.

شوط «كأس دبي الذهبي»

يشهد الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي لمسافة 3200 متر للفئة الثانية برعاية الطاير للسيارات وجائزته 1.5 مليون دولار تنافساً مثيراً بين 10 خيول عالمية قوية يتصدرها «مارينا ريسكو» بقيادة بيرنارد فايد هيربي وإشراف مايك دي كوك، وأقوى المرشحين للقب «كروس كاونتر» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي و«غولد ماونت» لمالكه بان سوتونغ بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد جيبسون.

شوط جودلفين للميل

ينتظر أن يشهد الشوط الثاني جودلفين للميل لمسافة 1600 متر برعاية المنطقة الأولى لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم للفئة الثانية والجائزة 1.5 مليون دولار. وسيتصدر المشاركين في الشوط «ميجور بارتنرشب» لجودلفين بقيادة اويسين مورفي وإشراف سعيد بن سرور.

وأقوى المنافسين على اللقب «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف دوغ واتسون، «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة تاغ أوشي وإشراف مصبح المهيري، «آفريكان رايد» لنبيل مراد بقيادة كريستوف سوميليون وإشراف سايمون كريسفورد، «لوجرادو» لمالكه أفاز إسماعيلوف بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أروين شاربي، «جود كري» لإسماعيل هادي أوغلو بقيادة هاليس كاراتاس و«مساواة» لماهر لطف الله بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «كول فرونت» بقيادة جوسي أورتيز وإشراف بليتشر و«سيكريت امبشن» لناصر عسكر بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

سعيد بن سرور: «ثندر سنو» جاهز للدفاع عن اللقب

أكد مدرب جودلفين سعيد بن سرور جاهزية الخيول المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي يوم 30 من الشهر الجاري.

وتحدث سعيد بن سرور عن «ثندر سنو» بطل النسخة الماضية والذي سيعود للدفاع عن اللقب هذا العام قائلاً: عاد «ثندر سنو» من مشاركته الأولى في العام بشكل جيد، واستفاد من تلك المحاولة، وكانت الخطة الأصلية هي استهداف الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم باعتبارها سباقاً تحضيرياً لكأس دبي العالمي، وكان بحاجة لتلك المشاركة بعد موسم مزدحم في العام 2018، ومنذ ذلك الحين قدم الجواد أداء يبعث على الارتياح.

وأضاف قائلاً «في آخر تمرين له يوم السبت الماضي يبدو أنه كان بحالة جيدة وفي جاهزية طيبة قبيل السباق الكبير».

مستوى جيد

كما عرج سعيد بن سرور بالحديث عن مشاركة كل من «تيم توك» و«ريد غاليليو» في شوط «كأس دبي الذهبي قائلاً: أتطلع إلى رؤية كيف سيؤدي»تيم توك«على هذه المسافة، حيث أعتقد بأن هذه الزيادة ستناسبه، بينما أثبت»ريد غاليليو«نفسه على مسافة الميلين، ويؤدي بشكل جيد في سباقات التحمل هذا العام، وآمل بأن يقدما مستوى جيداً بالسباق.

وأبدى سعيد بن سرور تفاؤله حول الأداء المتوقع من»سويفت روز«والتي ستشارك في سباق» ديربي الإمارات «قائلاً: قدمت»سويفت روز«أداءً جيداً في مشاركته الأخيرة التي حلت بها بالمركز الثاني في الأوكس الإماراتي، وأبدت ارتياحاً بالسباق على هذه المسافة، ولكن يجب أن تكون في موقع مناسب لكي تقدم أفضل ما لديها.

وعن»ميجور بارتنرشيب«والذي سيشارك في شوط» جودلفين للميل «قال سعيد بن سرور: الجواد»ميجور بارتنرشيب«أظهر مستوى كبيراً من السرعة في السباقات التي شارك بها، وأعتقد بأنه لن يواجه صعوبات على الأرضية الرملية. سيكون سباقاً صعباً، ولكننا نريد رؤية كيف سيؤدي على هذه الأرضية.

تطور كبير

كما تحدث سعيد بن سرور عن مشاركة»دريم كاسل«و»ماونتين هنتر«في شوط» دبي تريف «قائلاً»دريم كاسل«ازدهر وتطور كثيراً على مسافة تسعة فيرلونغ هذا العام وهو غير مهزوم في ثلاث مشاركات خاضها في ميدان، تشمل فوزاً ساطعاً بسباق جبل حتا في مشاركته الأخيرة، لقد أدى تدريباً أخيراً ناجحاً يوم السبت وهو في حالة جيدة في الوقت الحاضر، هذا سباق عسير للغاية، لكن»دريم كاسل«تحسّن مع كل مشاركة خاضها هذا العام وأعتقد بأنه في مستوى مقارب للنجم»بن بطل«الذي أحرز لقب هذا السباق قبل 12 شهراً.

وقال أيضاً:»ماونتين هنتر«استمتع أيضا بالسباقات التي خاضها خلال الكرنفال هذا الموسم، وأعتقد بأن المشاركة على مسافة أقصر تبلغ تسعة فيرلونغ ستكون ملائمة له.

كما عرج سعيد بن سرور في الحديث عن مشاركة»ريسنغ هيستري«في سباق» لونجين دبي شيماء كلاسيك «قائلاً: خسر»ريسنغ هيستري" بفارق ضئيل في مشاركتيه الماضيتين وأظهر في سباق دبي سيتي اوف غولد بأن ميل ونصف الميل مسافة جيدة بالنسبة له، إنه في حالة ممتازة حالياً وأدى مرانه الأخير السبت الماضي وكان ناجحاً، تحدوني الآمال في الخروج بنتيجة أفضل في سباق دبي شيما كلاسيك، بالرغم أن هذا السباق أصعب بكثير.

شارلي أبلبي: تدريبات «كروس كاونتر» تمضي على أفضل حال

أبدى المدرب شارلي أبلبي تفاؤله التام بالمستوى المتوقع لـ«كروس كاونتر» لجودلفين وبطل «ملبورن كب» العام الماضي في أول مشاركة له في مضمار «ميدان»، في شوط «كأس دبي الذهبي».

وقال شارلي أبلبي: «نتطلع قدماً للمشاركة الأولى للجواد كروس كاونتر بعد مشاركته الأخيرة الناجحة بسباق ملبورن كب، تمضي تدريباته بشكل طيب، وهو حصان سهل المراس، ومن السهولة تجهيزه لسباقه الأول هذا العام، ونتطلع بأن يكون هذا السباق انطلاقة نحو انتصارات أخرى كبرى في عام 2019».

كما تحدث شارلي أبلبي عن مشاركة «إسبوليني» في ذات الشوط قائلاً الجواد إسبوليني جواد تحمل متطور، ورأينا مستواه يتحسن بشكل ملحوظ منذ ارتقائه بالمسافة ويملك خبرة بالمشاركة على المضمار، وأعتقد بأن مسافة الميلين ستجعله يتطور أكثر أيضاً

شكل مستمر

وعرج المدرب شارلي أبلبي في الحديث عن مشاركة «ديفاين إيميج» في شوط «ديربي الإمارات» قائلاً «نحن سعداء للغاية بالمستوى الذي قدمته ديفاين إيميج بسباق البستكية، وهي مهرة تتطور بشكل مستمر، أعتقد أن مشاركتها بسوبر ساترداي كانت مهمة للغاية لإعطائها بعضاً من الخبرة الذهنية أكثر من أي شيء آخر، ستشارك ضد بعض من منافسيها في السباق الماضي، ولكننا نعتقد بأنها ستقدم مستوى كبيراً أيضاً».

براعة تامة

كما تحدث المدرب شارلي أبلبي عن «بلو بوينت» المرشح الأقوى لنيل لقب شوط «القوز للسرعة» قائلاً «بلو بوينت» كان بارعاً في كلتا مشاركتيه هذا الموسم حتى الآن، حيث كسب على مسافة خمسة وستة فيرلونغ، وعاد من فوزه الباهر في حفل سوبر ساترداي بحالة جيدة، في العام الماضي خسرنا فرصة المشاركة بسباق ند الشبا تيرف سبرنت، لكنني اشعر بأنه وبكل تأكيد استفاد من تلك المشاركة الإضافية، هذا الجواد قد يجهد نفسه كثيرا في بعض الأحيان أثناء التمرين في الاسطبل، لكن منحه سباقاً آخر قد ساعد بالتأكيد في الوصول به إلى حيث نريده أن يكون استعداداً لسباق القوز سبرنت، إذا أدى السباق بمستواه الأفضل، فسيكون الحصان الذي يتعين على الجميع هزيمته.

فرصة كبيرة

وعن ووتون الذي سيشارك في شوط دبي تيرف قال شارلي أبلبي يبدو وكأن «ووتون» وجد نفسه في الارتقاء إلى مسافة تسعة فيرلونغ بسباق جبل حتا وهو لا يبدو في غير موقعه الطبيعي في هذا السباق، يبدو الآن أكثر هدوءاً في سباقاته – وهو ينتقل بسلاسة ويؤدي كل ما يطلب منه بصورة صحيحة، يتعين علينا جميعاً التغلب على المهرة «آلموند آي»، واذا قدّم «ووتون» أداءً آخر قوياً فإن ذلك سيمنحه فرصة كبيرة لاحتلال أحد مراكز الصدارة.

سباق صعب

وعن مشاركة أولد بيرشيان في شوط لونجين دبي شيما كلاسيك قال شارلي أبلبي سررت كثيراً بالعرض الذي قدمه «أولد بيرشيان» في سوبر ساترداي ومن الرائع أن يكسب خبرة المشاركة على ذات المضمار والمسافة قبل مشاركته المزمعة في شيما كلاسيك، خاصة وأنه تحسن واستفاد كثيراً من تلك المشاركة بكل تأكيد بهذا السباق أصعب بكثير مقارنة بمشاركته الماضية، لذلك يلزمه أن يكون في قمة مستواه في سباق كبير من هذا النوع إذا أراد أن يكون منافساً معتبراً على مسافة ميل ونصف الميل هذا العام، وهو ما نأمله كذلك.

لويد كينويل: «فيدورا» جاهزة لسباق «القوز للسرعة»

أكد المدرب الأسترالي لويد كينويل أن المهرة الأسترالية «فيدورا» التي تبلغ من العمر 6 سنوات وتنحدر من نسل «أيام انفيسيبل» ستكون جاهزة لمواجهة الأقوياء في سباق «القوز للسرعة».

وأضاف قائلاً في حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب التدريبات الصباحية إنه واثق بقدراتها وكفاءتها وخاصة أنها تمتاز بالسرعة وقوة الانطلاقة وقد سبق لها الفوز بسباق للفئة الأولى لمسافة 1000 متر في أستراليا يوم 28 سبتمبر الماضي.

وقال لويد إن المضمار مناسب لها وخاصة أن ظروف الطقس تماثل أستراليا.

وأشاد لويد خلال حديثه بسباق كأس دبي العالمي والذي يحظى بتغطية إعلامية كبيرة.

وأضاف قائلاً إنه فخور بمشاركة الخيول الأسترالية في هذا الحدث العالمي الكبير متمنياً التوفيق والنجاح للمهرة في سباق «القوز للسرعة» وأن يحالفها الحظ في انتزاع اللقب. دبي – البيان الرياضي

سايمون فوستر: سعداء بمشاركة «دولكونغ» في السباق الكبير

أعرب المدرب سايمون فوستر مدرب الجواد «دولكونغ»، عن سعادته بالمشاركة ضمن النخبة في السباق والأغلى، مؤكداً أن الجواد الكوري الجنوبي قدم أفضل عروضه بمضمار «ميدان» والأرضية تناسبه ولا خوف من ذلك، معلناً سعادة الكوريين بوجود ممثل لهم في السباق الأفضل.

وأشاد فوستر بمستوى الجواد وعروضه المتميزة في كوريا الجنوبية وفي مضمار «ميدان». دبي – البيان الرياضي

دالاس ستيوارت: قررنا إشراك «سيكينغ» بعد «بريدرز كب كلاسيك»

أعلن المدرب دالاس ستيوارت أننا قررنا إشراك «سيكينغ ذا سول» في كأس دبي العالمي عقب سباق «بريدرز كب كلاسيك» في نوفمبر الماضي، مؤكداً بأن مشاركته العام الماضي تأثرت بسبب الإصابة.

وأضاف قائلاً بأن المهر الذي يبلغ من العمر 6 سنوات ينحدر من نسل الفحل «بيرفكت سول» وأمه «سيكينغ ذا تايلر»، وقد سبق له تحقيق الفوز بمضمار «تشرشل داونز» في سباق للفئة الأولى ولمسافة الميل يوم 29 سبتمبر الماضي.

وأضاف قائلاً بأنه حل وصيفاً في سباق «بريدرز كب كلاسيك» بمضمار «تشرشل داونز» يوم 3 نوفمبر الماضي، وكذلك حل في المركز الثاني في آخر مشاركاته والتي كانت في كأس العالم للخيول في بيجاسوس في فلوريدا.

وقال دالاس إن السباق سيكون قوياً وصعباً ولكنه واثق من إمكانيات «سيكينغ ذا سول» في المنافسة على اللقب وسيقوده الفارس مايك سميث.

وأضاف بأن المهر تعرض للإصابة عقب مشاركاته في سباق بيجاسوس إلا أنه تعافى بسرعة وشكل ذلك خطوة كبيرة لمشاركته المقبلة في كأس دبي العالمي.

وأكد المدرب دالاس سعادته بالتواجد في دبي للمنافسة على اللقب الكبير بين النخبة. دبي – البيان الرياضي

مؤتمر صحفي حافل اليوم

يقام اليوم مؤتمر صحفي عقب التدريبات الصباحية، إذ من المتوقع أن يتحدث المدرب ساتيش سيمار والفارس ريتشارد مولن عن آخر استعدادات « نورث أميركا» لرمضان قاديروف والذي يعد من أبرز المنافسين على لقب كأس دبي العالمي، بالإضافة إلى مشاركة «فينكس للتهجين» ونقابة «فينكس» للسيدات، وأيضا المدرب ساكا كونيدا، الذي يشرف على تدريب الموند آي في «دبي تيرف».