حمدان بن راشد يطلق مبادرة جديدة للمضمار والمدارس

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري Ⅶ دبي - البيان الرياضي

اختتم مضمار جبل علي موسمه بالحفل التكريمي لشركاء النجاح من الرعاة والإعلاميين، والذي أقيم مساء أول من أمس بفندق حياة ريجنسي الشندغة، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وفيصل الشعفار ممثل «الشعفار للاستثمار» ويوسف أحمد الشامسي نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وعامر مكي مدير المسؤولية الاجتماعية والرعاية والفعاليات في بنك دبي التجاري، وإيليو باتاسيو، مدير مضمار كابنللي في روما، وعدد من الرعاة والملاك وممثلي الصحف المحلية والأجنبية.

وبدأ الحفل بالجلسة الحوارية التي أدارها الزميل خالد المهيري وتحدث فيها ميرزا الصايغ والمهندس شريف الحلواني عن نجاح الموسم والمقترحات للتطوير.

وأعلن ميرزا الصايغ عن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بربط مضمار جبل علي مع المدارس، وضرورة ارتباط الأطفال بالخيول وتعلم الكثير عنها إلى جانب تعلمهم التقاليد الأصيلة عن الخيل وضرورة الارتباط بها عن طريق إقامة مسابقات لهم أسوة بمبادرة «شادويل» للمدارس التي تقع حول منطقة نيوبري بإنجلترا.

واقترح ميرزا الصايغ أن تمنح المدرسة الفائزة في المسابقة الجائزة الأولى وقدرها 15 ألف درهم والثانية وقدرها 12 ألف درهم، والثالث 10 آلاف درهم، والرابع إلى الخامس عشر 5 آلاف درهم.

ترفيع السباقات

كما طالب الصايغ بضرورة ترفيع سباقات جبل علي للفئات الأولى والثانية والثالثة نظراً لقوة السباقات ومشاركة خيول دولية في سباقاته وارتباط المضمار مع المضامير العالمية مثال «كابنللي» في روما و«آسكوت» و «نيوبري» في إنجلترا، إضافة إلى مضامير البرازيل والأرجنتين وتشيلي وأورغواي.

وأشاد الصايغ خلال حديثه بالتنظيم الرائع والممتاز لسباقات جبل علي والتي تضافرت خلالها مجهودات 6 فئات وهي الملاك والرعاة والمدربون والفرسان والإعلاميون إلى جانب الجمهور فاكهة السباقات والذي يهتف ويشنف الآذان بصيحات الفرح عند الفوز.

وقال الصايغ إن الجمهور الوفي يمثل أهمية كبيرة في نجاح السباقات ولذلك فإنه يوليه اهتماماً أكثر ويجب الاهتمام به وتحفيزه بالهدايا لحظة حضوره إلى السباقات.

وأضاف قائلاً أن التقييم المادي صفر مقابل تواجد الجمهور الذي يمثل نجاح المضمار في تنظيم سباقاته.

وتقدم ميرزا الصايغ بالشكر إلى أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات «شادويل» داخل وخارج الدولة بقيادة عبد الله الأنصاري.

وأكد ميرزا الصايغ أهمية رعاية «شادويل» لسباق «كابنللي» بمضمار روما والذي سيقام هذا العام في يوم 28 أبريل، والذي تم تقديمه لحلول شهر رمضان المبارك في مايو، إذ كان ينظم السباق مع كأس رئيس الجمهورية.

وقال الصايغ إن السفارة ستكون حاضرة وراعية في سباق «كابنللي» خاصة وأن لديهم اتصالات في روما ولذلك يقام حفل غداء بالمضمار يحضره 100 شخص منهم 30 للسفارة و30 لشادويل و40 يمثلون الجمهور والملاك والرعاة.

تألق لافت

وذكر الصايغ خلال حديثه تألق الفارس تاغ أوشي في سباقات جبل علي إلى جانب المالك خالد النابودة والمدرب دوغ واتسون والمدرب أحمد بن حرمش.

وأضاف أن سباقات مضمار جبل علي شهدت الكثير من المفاجآت بسبب تضاريس المضمار، حيث يمتاز بالصعدة التي تعتبر امتحاناً لكل الخيول المشاركة مؤكداً أن الرجل الذي صمم المضمار يعتبر خبيراً.

وأضاف الصايغ قائلاً في حديثه إن رعاية «شادويل» لسباقات جبل علي تعتبر مهنية ووجود مهني وإعلامي يمثل مضامير أبوظبي والعين والشارقة مؤكداً أن الجمهور استقبلهم أحسن استقبال في تلك المضامير.

وأوضح الصايغ أن سباقات شادويل الخارجية تتضمن بريطانيا، وفرنسا، والسويد، وهولندا، والنرويج، وتركيا.

وأطلق ميرزا الصايغ مبادرة بمشاركة الخيول عمر سنتين في مختلف المضامير.

مساهمة الجامعات

وأضاف أن 4 جامعات بالدولة تساهم في رعاية السباقات بمضمار جبل علي، وهذا ما يعتبر متنفساً خارج النطاق التعليمي، كما نجح المضمار في استقطاب أصحاب الهمم.

وطالب ميرزا الصايغ الإعلام بالاهتمام وتبني توصيات مؤتمر دبي الدولي للفروسية والتي قدمها الخبراء خاصة حديث الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي حول ضرورة انتقال الخيل بوثيقة صحية بين مختلف الدول العربية أسوة بالدول الأوروبية خاصة أنه خبير بشؤون الخيل والعارف بأمورها.

تكريم مميز

وعقب ختام الجلسة، قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وشريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بتكريم الرعاة والإعلاميين، كما تم تكريم المدرب سانديب جاداف والفارس رويستون فريش لتصدرهما قائمة المدربين والفرسان.

جوائز

تم خلال الحفل الختامي السحب على عدد من الجوائز المقدمة من اسطبلات «شادويل» و«الشعفار للاستثمار» والتي أدخلت الفرحة والسرور في نفوس الضيوف المشاركين في الحفل التكريمي.

شريف الحلواني: خالص الشكر لمن ساهم في إنجاح الموسم

تقدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي خلال الجلسة الحوارية، بخالص الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعم سموه المستمر واللامحدود لمضمار جبل علي آملين أن نكون دائماً عند حسن ظن سموه وأن نكون جديرين بمثل هذه الثقة الغالية والشكر موصول لميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على حسن المعاونة والتنسيق لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في إنجاح موسم سباقات جبل علي.

وقال المهندس شريف الحلواني يسعدنا أن نلتقي سوياً لنتذكر ما أنجزناه خلال الموسم المتميز ولنجدد معاً تشوقنا لبدء موسم جديد نتمنى أن يكون كسابقه عامراً بالنجاحات والذكريات الجميلة التي تجمعنا دائماً في حب المضمار الأصفر.

تحقيق النجاح

وأضاف المهندس شريف الحلواني، أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح، وهم اللجان الإدارية في مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومركز معلومات دبي لسباق الخيل، وهي الذراع القوية للمضمار، وكذلك الجماهير الذين نشكرهم على حضورهم الدائم للمضمار الأصفر، والذين يستحقون منا كل التقدير والتكريم لدعمهم المتواصل للمضمار العائلي.

وقال المهندس شريف الحلواني، إننا نتمنى أننا نلنا رضا الجميع من ملاك ومدربين وفرسان، كما أسعدتنا السباقات القوية في المضمار التي كانت مثيرة ورائعة. وأضاف المهندس شريف الحلواني، إننا سعداء أيضاً بالتوأمة التي تجمعنا مع مضمار «كابنللي» في روما، حيث كانت النواة وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لإقامة سباق «يوم دبي للخيول العربية» والتي ساهمت في زيادة الاهتمام بالخيول العربية في إيطاليا.

تطور مستمر

كما تحدث المهندس شريف الحلواني خلال الجلسة عن توسيع المضمار مؤكداً أن الفكرة موجودة، وخاصة أن المنطقة حول المضمار في تطور مستمر.

وأضاف المهندس شريف الحلواني، إن العلاقة مع اسطبلات «شادويل» استراتيجية ولولا دعمهم لما تمكنا من تحقيق هذا النجاح الكبير.

وأكد المهندس شريف الحلواني، أن الرعاة هم عماد السباقات، مقدماً الشكر لكافة رعاة المضمار الأصفر والذين تربطنا بهم علاقة متميزة، مع تمنياتنا باستمرار هذا التعاون خلال المواسم المقبلة لدعم العلاقات الوثيقة التي تولدت وتوطدت بين المضمار الأصفر والرعاة.

وقال المهندس شريف الحلواني إن هناك سباقات وعلى حسب تحليلات هيئة الإمارات لسباق الخيل قد يتم ترفيعها الموسم المقبل.

وفي ختام حديثه، تقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل، على حضورهم الدائم والفعال مع إدارة المضمار أثناء فترة الإعداد للموسم وكذلك خلال كل الفعاليات التي أقيمت على أرض المضمار الأصفر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام على المجهود الكبير الذي بذلته خلال الموسم.

فيصل الشعفار: الموسم ناجح والقادم أفضل

تقدم فيصل الشعفار ممثل «الشعفار للاستثمار» بالشكر للجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي مشيداً بالنجاح الكبير الذي تحقق في الموسم المنصرم ومتوقعاً أن الموسم المقبل سيكون الأفضل من ناحية التنظيم والحضور الجماهيري. وأكد الشعفار استمرار دعم الشركة لسباقات المضمار في المواسم المقبلة. وتقدم الشعفار بالشكر إلى الإعلام لدعمه سباقات المضمار العائلي .دبي - البيان الرياضي

يوسف الشامسي: بنك الإمارات داعم للسباقات في جبل علي

أكد يوسف الشامسي نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، استمرار دعم البنك للسباقات بمضمار جبل علي، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. دبي - البيان الرياضي

عامر مكي: نواصل دعمنا لسباقات المضمار الأصفر

أكد عامر مكي مدير المسؤولية المجتمعية والرعاية والفعاليات في بنك دبي التجاري إنابة عن أسرة البنك، نجاح الموسم، متقدماً بالتهنئة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الراعي والأب الروحي للمضمار العائلي بمناسبة النجاح الذي تحقق في الموسم الماضي، مشيداً باللجنة المنظمة ودورها في النجاح الذي تحقق. دبي - البيان الرياضي