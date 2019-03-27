ميثاء بنت محمد تقود بولو الإمارات إلى نهائي «تحدي دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للبولو للتأهل إلى المباراة النهائية، على كأس بطولة تحدي دبي للبولو، بعد الفوز على فريق ذئاب دبي بنتيجة 7.5 مقابل 7 أهداف في المباراة التي أقيمت أول من أمس على ملعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، ويلعب فريق الإمارات النهائي الســبت المقبل، مع الفائــز من فريقي شانسيل وإيه أم.

انتصار صعبونجح فريق الإمارات في ترويض ذئاب دبي في الشوط الرابع والأخير، وتحقيق انتصار صعب من فريق يضم نخبة من لاعبي البولو، ليكون الفوز الثالث على التوالي لفريق الإمارات، حيث سبق وتغلب على فريق «إيه أم» بنتيجة 4/‏‏‏7 ثم تفوق على فريق شانسيل بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة، ومنحته اعتلاء قمة البطولة بجدارة وحجز مقعده في النهائي، وجاءت المباراة مثيرة على مدار أشواطها الأربعة، وتبادل خلالها الفريقان التقدم، وأنهى فريق الإمارات الشوط الأول متفوقاً بهدفين ونصف مقابل هدفين.

وعاد فريق الذئاب بقوة في الشوط الثاني وقلب النتيجة وتقدم بتسجيل هدفين مقابل هدف لفريق الإمارات، واستمر التفوق لصالح فريق الذئاب في الشوط الثالث رغم تسجيل كل فريق هدفاً.

وعاد فريق الإمارات في الشوط الرابع وقلب موازين المباراة لمصلحته بتسجيله 3 أهداف عن طريق بنيامين بانلو والياندرو موزيو، مقابل هدفين لفريق الذئاب، ما منح فريق الإمارات الفوز باللقاء والتأهل للنهائي.