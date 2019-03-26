مربط دبي يفتح أبوابه لضيوف البطولة الدولية للجواد العربي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

فتح مربط دبي للخيول العربية، أبوابه أمام أعداد غفيرة من عشاق الخيل العربية وملاكها، وجمع من الشخصيات المحلية والدولية البارزة في عالم الخيل والفروسية وخبرائها وملاكها من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول العربية وأوروبا وأمريكا وآسيا، من ضيوف بطولة دبي الدولية للجواد العربي، الذين يحرصون سنوياً على حضور فعالية اليوم المفتوح، والاستمتاع بمشاهدة كوكبة من أجمل الخيول العربية الأصيلة في العالم، ودأب مربط دبي على فتح أبوابه أمام الجمهور كل عام، عقب اليوم الختامي لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي حقق في نسختها الأخيرة إنجازاً جديداً، بذهبية نالها المهر المتميز «دي مزيان»، وهو من الأسطورة الحية للإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، والفرس «دي مزايا»، وفضية للمهر الجميل «دي شخاط»، ابن الفحل الأممي «دي خطاف»، والفرس «دي شيرين»، وفضية أخرى كذلك للمهرة الفاتنة «دي شيهانة»، ابنة الفحل «إف إيه إل رشيم»، والفرس البطلة العالمية «دي شهلا»، وتعتبر الخيول الفائزة جميعها من الإنتاج المحلي للمربط.

وكان في استقبال ضيوف اليوم المفتوح، المهندس محمد التوحيدي المشرف العام، المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي للمربط.