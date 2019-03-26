ديفيد مارنان: «تاتو كي» في أفضل حالاته وهدفنا الفوز

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب الإيرلندي ديفيد مارنان، أن المهر الأرجنتيني الأصل «تاتو كي» جاهز للمشاركة في سباق «دبي جولدن شاهين».

وأضاف قائلاً خلال المؤتمر الصحفي، إن المهر الذي يبلغ عمره 4 سنوات يبدو في أفضل حالاته ويتطلع للفوز بلقب الشوط.

وقال مارنان، إن الحصان سجل في الفوز مرتين في إيرلندا بلا خسارة بسباقين للفئة الثانية وليستد.

وأضاف، إن المهر سيواجه منافسة شرسة مع «درافتد» لمزرعة ميستي هولو، إذ حل وصيفاً في سباق «الشندغة للسرعة» شهر يناير الماضي، فيما جاء ثالثاً في سباق «مهب الشمال» في أوائل الشهر الحالي خلال أمسية «سور ساترداي».

وأكد مارنان، أن المهر يتطوّر في كل أسبوع قضاه في دبي، ولذلك فإنه يتوقع أداء مغايراً في السباق الكبير والذي يشهد مشاركة النخبة من أفضل خيول السرعة في العالم.

وقال مارنان، إنه يتمنى وقوع الجواد في الحارات «3» أو «4» أو «5» أو «11» في القرعة لأنها الأفضل، وتتيح لنا الفرصة للانطلاق في المقدمة.