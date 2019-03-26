لويس كارفاجال: «إمبيريال هنت» جاهز للمنافسة على اللقب

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ذكر المدرب لويس كارفاجال، بأن الجواد «إمبيريال هنت» والذي سيشارك في شوط «دبي جولدن شاهين» قد تم تجهيزه في ولاية فلوريدا التي تتناسب طقسها مع دبي، بينما كان أداؤه و تدريباته وتجهيزاته متناسبة مع قوة السباق.

وأضاف، بأنه في كامل جاهزيته لمواجهة الأقوياء بالشوط والذي سيكون مثيراً جداً.

وقال لويس، إنه محظوظ بالارتباط مع «إمبيريال هنت» الذي يبلغ 6 سنوات حالياً.

وأضاف قائلاً، بأنه يملك 15 خيلاً للتدريب في الإسطبل، وأنه فخور بالعودة إلى دبي للمشاركة في السباق الأقوى و الأغنى في العالم.

وقال لويس، إنه فخور بأصوله التي تنتمي لتشيلي على الرغم من إقامته في أمريكا، كما سبق له الفوز في «بريدرز كب»، ومن ثم قرر المشاركة بالجواد في «دبي جولدن شاهين» السباق الأقوى للسرعة، وإنه يتوقع أن السباق سيكون قوياً ومثيراً.