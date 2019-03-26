«الشموس» و«فزاع الخالدية» يستعدان لـ «دبي كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت التدريبات الصباحية يوم أمس، وجود «الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بطلة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأغلى والأقوى في العالم للخيول العربية الأصيلة العام الماضي، والتي ستشارك في الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»، والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه مليون دولار، برعاية «مبادلة».

كما شارك في التدريبات «فزاع الخالدية» لإسطبلات الخالدية، العائدة إلى الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وبطل كأس العالم للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، ضمن مهرجان قوس النصر «الآرك الفرنسي»، بمضمار لونغشامب الفرنسي العام الماضي.