مدربو العالم يكشفون أوراقهم في «ميدان»

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا- خالد المهيري

عقد مدربو العالم مؤتمراً صحافياً عالمياً، عقب التدريبات الصباحية في مضمار «ميدان» العالمي يوم أمس، حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، واللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، مثمنين دور فارس العرب في تهيئة كل الظروف لإنجاح الحدث الأغلى والأفضل في العالم، والذي يشهد مشاركة نخبة الخيول العالمية في مختلف المسافات.

توقع

وأشاد المدرب الأمريكي بيتر ميلر، بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في استحداث كأس دبي العالمي منذ 24 عاماً، والذي يشهد في كل سنة مشاركة أفضل الخيول من مختلف أنحاء العالم.

وأكد بيتر ميلر، احترامه لكافة الخيول المشاركة، نظراً للجهود التي بذلت في تدريبها وإعدادها للسباق العالمي.

وأضاف أنه فخور بالألقاب التي أحرزها خلال السنوات الماضية، أبرزها سباق «البريدرز كب»، وأنه متأكد أن «روي إتش»، والذي سيشارك في سباق «دبي جولدن شاهين»، لو ركض بمستواه المعروف، فإن الفوز سيكون حليفه.

منافسة

وأشاد ميلر بمستوى «غراي ماجيشان»، الذي سينافس في شوط «ديربي الإمارات»، و«ستورمي ليبرال» و«بيلفور باي» في شوط «القوز للسرعة»، والذي يتوقع مشاركة نخبة من الخيول القوية. وقال: إنه يتوقع مواجهة النخبة في «ديربي الإمارات»، وخاصة خيول «جودلفين»، باعتبار «بلو بوينت» يعتبر الأقوى في السرعة. وأضاف أنه محظوظ بالعمل مع جهاز فني مؤهل، ويفخر بالعودة إلى دبي مرة أخرى، ويتوقع أن يظهر «ستورمي ليبرال» بمستواه المعروف في أمريكا، والفرصة مواتية بالنسبة له للمنافسة بقوة على اللقب، خاصة أنه يمتلك الخبرة الكافية لتحقيق ذلك الحلم، وإذا أتيحت له الفرصة بالصدارة منذ البداية، فمن الصعب التفوق عليه وقهره.

ثقة

وأعرب المدرب جورجي نافارو، عن ثقته في قدرات «إكس واي جت»، والذي عبس له الحظ العام الماضي، واحتل مركز الوصافة في سباق «دبي جولدن شاهين»، مضيفاً أن بطل النسخة الماضية للسباق «مايند يور بيسكتس»، كان الأفضل، ونال اللقب بلا منازع.

وقال: حضرنا هذه المرة لإكمال المهمة، والفوز باللقب، باعتبار أن «إكس واي جت» متطور في أدائه، ويملك الثقة والكفاءة لانتزاع اللقب.

وأكد جورجي نافارو أنه واثق من أن جواده يمتلك الإمكانات والسرعة اللازمة لخطف اللقب. وأضاف أن السباق سيكون الأقوى، بمشاركة أفضل خيول السرعة في العالم، وسيكون ممتعاً للمشاهدين، حافلاً بالقوة والإثارة والمتعة.