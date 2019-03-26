إجراء قرعة 4 أشواط لكأس دبي العالمي

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا

أجريت يوم أمس قرعة 4 أشواط لكأس دبي العالمي لأشواط «دبي كحيلة كلاسيك»، «جودلفين للميل»، «كأس دبي الذهبي»، و«ديربي الإمارات».

وأسفرت قرعة «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية عن التالي: «الزاهر» الخانة الأولى، «الشموس» الخانة الثانية، «إيه إف السجنجل» الخانة الثالثة، «داريوس دوباونا» الخانة الرابعة، «فزاع الخالدية» الخانة الخامسة، «رماس» الخانة السادسة، «مواهب» الخانة السابعة، «إيه إف ماهر» الخانة الثامنة، «جو شاوكي» الخانة التاسعة، «شداد» الخانة العاشرة، «برنامج» الخانة 11، «طلاب الخالدية» الخانة 12، «أمواج» الخانة 13، «زياد» الخانة 14، «مغادر» الخانة 15.