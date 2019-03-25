10 مميزات تشعل النسخة 24 لكأس دبي العالمي للخيول

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

مع بدء العد التنازلي للنسخة 24 من كأس دبي العالمي للخيول والذي سيقام على مضمار «ميدان» يوم 30 من الشهر الجاري، ظهرت الكثير من العلامات المميزة والتي ستجعل من النسخة الحالية للكأس تاريخية وعالقة في الأذهان من كافة الجوانب.

1 ما يميز النسخة 24 لكأس دبي العالمي، هو توجيهات فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» العام الماضي بزيادة الجائزة الماليّة لكأس دبي العالمي لتصبح 12 مليون دولار أمريكي (ما يزيد على 44 مليون درهم)، إضافة إلى زيادة الجوائز المالية لمنافسات هذا اليوم، ليصبح إجماليها 35 مليون دولار أمريكي (بما يوازي نحو 129 مليون درهم)، ما زاد من ترسيخ مكانة البطولة على الصعيد الدولي.

2 يشهد الشوط الرئيس على لقب كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات» مشاركة 13 خيلاً، ومنها 6 خيول من الإمارات و5 من الولايات المتحدة الأمريكية، في منافسة متجددة بين الخيول الإماراتية والأمريكية للظفر باللقب الغالي.

3 يدافع «ثندر سنو» لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور عن لقب كأس دبي العالمي الذي ناله العام الماضي بجدارة، كما يسعى «ثندر سنو» إلى تحقيق إنجاز لم يسبقه له أي حصان، وهو الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

4 تشارك كوريا الجنوبية المرة الأولى في الشوط الرئيس على لقب كأس دبي العالمي عبر الجواد «دولكونغ» لمالكه «لي تاي إين» وبإشراف سايمون فوستر.

وكان «دولكونغ» قد حل ثالثاً في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة خلال أمسية «سوبر ساترداي».

5 تشهد أمسية كأس دبي العالمي مشاركة «كروس كاونتر» لجودلفين بطل «ملبورن كب» العام الماضي بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إذ من المقرر أن يتم إشراكه لاول مرةإما في الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» أو في الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «لونجين».

6 يسعى «طلاب الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز للاحتفاظ بلقب «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «مبادلة» والذي ناله العام الماضي، إلا أن هذا العام ستكون المنافسة قوية وخاصة مع «الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وبطلة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأغلى والأقوى في العالم للخيول العربية الأصيلة العام الماضي.

7 ستشهد أمسية كأس دبي العالمي عودة خيول هونغ كونغ بعد غياب طويل عن مضمار «ميدان» العالمي، إذ ستشارك في 4 سباقات وهي «غولد ماونت» الذي سيشارك في الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، «سذرن ليجند» الذي سيشارك في الشوط السابع «دبي تيرف»، «ويشفول ثينكر» الذي سيشارك في الشوط الرابع «القوز للسرعة»، «فايت هيور» في الشوط السادس «دبي جولدن شاهين».

8 سيشهد الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستركت ون»، عودة بطل النسخة الماضية للسباق «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، للدفاع عن اللقب، إلا أن «هيفي ميتال» قد يواجه منافسة شرسة من الخيول الأخرى المشاركة، وأبرزها «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبطل «بطولة برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» خلال أمسية «سوبر ساترداي».

9 يعود الحصان الأمريكي «إكس واي جت» للمشاركة مرة أخرى في الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «غلف نيوز». ويطمح الجواد الأمريكي لاقتناص بطولة السباق بعد أن حل في مركز الوصافة بالنسخة السابقة للبطولة.

10 ستشهد النسخة 24 لـ«كأس دبي العالمي» مشاركة عالمية كبيرة، تتصدرها خيول دولة الإمارات العربية المتحدة بـ45 خيلاً توزعت في كافة الأشواط التسعة، تليها الخيول الأمريكية بـ20 خيلاً.