خيول العالم تواصل استعداداتها للحدث الأغلى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصلت خيول العالم تدريباتها في مضمار «ميدان» العالمي، استعداداً للحدث الأغلى، كأس دبي العالمي وأشواطه الـ 9.

وشهد مضمار «ميدان» التدريبات الصباحية والمسائية للخيول المشاركة في الأشواط التسعة لأمسية الحدث الكبير، إذ واصلت الخيول الأمريكية تدريباتها القوية، وأبرزها «غنيفيرا» بإشراف انطونيو سانو، و«يوشيدا» بإشراف وليام موت، و«بافيل» بإشراف دوغ أونيل.

و شارك في التدريبات الجواد الياباني «كي تي بريف» بإشراف هاروكي سوغياما، والذي يطمح لتحقيق لقب كأس دبي العالمي. كما شارك في التدريبات المسائية الجواد «ري دي اورو». وتدرب الحصان الأمريكي «بلاتينيوم وورير»، والجواد البريطاني «برنس أوف آران»، اللذان يستعدان لدخول غمار سباق «كأس دبي الذهبي».