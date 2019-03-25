تدريبات «نورث أمريكا» تؤكد جاهزيته للسباق الكبير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتصدر «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف قائمة المشاركين في كأس دبي العالمي 2019 لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» وجائزته 12 مليون دولار.

ويمتاز الجواد بالسرعة والحجم وانتشر اسمه وأصبح مشهوراً وخاصة أنه ينحدر من نسل الفحل «دبوي» وقد تألق هذا العام بانتزاعه لقب الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي وكذلك الجولة الثانية بسهولة ما يجعله من المرشحين للفوز بكأس دبي العالمي بقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وأشرف المدرب ساتيش سيمار على تدريباته الأخيرة باسطبل «زعبيل» بدبي.

وكان «نورث أمريكا» مرشحاً العام الماضي لبطولة الكأس ولكنه أخفق عند انطلاقة الخيول من البوابة ما جعله يخفق في تحيق التكتيك بالصدارة المبكرة عند الانطلاقة، ولكنه عاد مجدداً هذا العام للثأر من خصمه «ثندر سنو» حامل اللقب والذي واجهه 4 مرات من قبل.

وتدرب الجواد لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، إذ قام الجواد بالتدريب مشياً حول المضمار لمسافة 1800 متر قبل أن ينطلق لمسافة 1400 متر وقطعها بزمن قدره 1.27 دقيقة وقطع مسافة الـ600 متر الأخيرة بمعدل 11.9 و11.8 ثانية و11.6 ثانية بفارق طولين عن أقرب منافسيه.

ويخوض «نورث أمريكا» صراع اللقب في الكأس العالمية باعتباره الحصان الذي يجب هزيمته، كما يحمل آمال معجبيه وعشاقه باعتباره الذي يقود ريتم السباق.

كما يجب عدم إغفال خطورة الخيول الأمريكية المشاركة في السباق، بالإضافة إلى «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي بطل الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي.

وأعطى الجواد البطل انطباعاً لدى المشرفين عليه أنه أهل للتحدي والثقة.

وإلى جانب «نورث أمريكا»، يشارك زميله في الاسطبل «سيكريت أمبشن» في سباق «جودلفين للميل» والذي تبلغ قيمة جائزته 1.5 مليون دولار أمريكي.