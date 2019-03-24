نخبة الخيول تتدرب في «ميدان» استعداداً لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

بدأ أمس العد التنازلي لكأس دبي العالمي، الحدث الذي يترقبه كافة عشاق الخيول حول العالم، وشهد مضمار «ميدان» التدريبات الصباحية والمسائية للخيول المشاركة في الأشواط التسعة لأمسية الحدث الكبير، وخطفت الخيول الأمريكية المشاركة في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» الأضواء وأبرزها «سكينغ ذا سول» بإشراف دالاس ستيوارت، و«غنيفيرا» بإشراف انطونيو سانو، كما شارك في التدريبات «إيه إف ماهر» و«إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة واللذان سيشاركان في الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» والمخصص للخيول العربية الأصيلة.

وتدرب الحصان الأمريكي «إكس واي جت» والذي يشارك في الشوط السادس «دبي جولدن شاهين»، إذ يطمح هذا العام لتحقيق اللقب بعد أن جاء ثانياً العام الماضي.