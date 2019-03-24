الصايغ: التوصيات يجب تطبيقها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن التوصيات التي أدلى بها الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي، والتي تستهدف سلالات الخيل العربي يجب أن تدرس بشكل كبير في جميع المرابط والإسطبلات ومزارع الخيول، وتطبق على أرض الواقع، والذي يستهدف المستقبل الأفضل والمنتظر للخيول.

وتمنى أن يتم طباعة هذه التوصيات والتي خرجت من خلال جلسات مؤتمر دبي الدولي للفروسية، وأكد حرص «شادويل» على طباعتها، وحظيت بقبول وإشادة كبيرين من جميع المسؤولين عن الخيول وملاك وعشاق لرياضة الآباء والأجداد، وخاصة أنها جاءت من شخصية كبيرة بحجم الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود وبتاريخه وخبراته الطويلة مع عالم الفروسية.

ووجه ميرزا بضرورة تبني مقترح الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود بتسهيل مهمة تنقلات الخيول بين الدول العربية والخليجية أسوة بالدول الأوروبية، ووجّه جزيل الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود الذي أثرى البطولة والمؤتمر بوافر خبراته.