حمدان بن راشد يتوج «سانداون» لمربط الصقران بالكأس الذهبية للفحول

المصدر: دبي: بهاء عطا - علي الظاهري - فائز بجبوج

توج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الفحل «سانداون كي اي» التابع لمربط الصقران بالكأس الذهبية في ختام منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي بنسختها السادسة عشرة والتي أقيمت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واستمرت على مدار 3 أيام شهدت الإثارة والتحدي في سباق بين 221 جواداً لعروض الجمال ولنيل نصيب من مجمل جوائز البطولة والبالغ 4 ملايين دولار وبما يعادل 14 مليون درهم، والتي احتضنتها صالة زعبيل بمركز دبي التجاري.

وشهد منافسات اليوم الثالث والختامي للبطولة، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات لبادل التنس، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الإنماء السياحي بالشارقة، والأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود.

كما شهد الختام، ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي، والمهندس محمد التوحيدي مدير مربط دبي للخيول العربية وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وقصي عبدالله مدير البطولة، وعصام عبدالله رئيس جمعية الخيول العربية وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، وعبدالرحمن أبو الشوارب عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعدد كبير من المسؤولين والملاك والجماهير العاشقة لعروض جمال الخيل العربي.

حصدت المهرة «ماريا مجدالينا ان دبليو أي» للدكتور غانم محمد الهاجري المركز الأول وتوجت بالكأس الذهبية في الشوط النهائي ضمن الأشواط الرئيسة الستة والمخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، وحققت المهرة «ع ج سمارة» التابعة لمركز عجمان المركز الثاني وتوجت بالكأس الفضية، وتوجت بالمركز الثالث وبالكأس البرونزية المهرة «فام دوناتيلا» التابعة لمركز الجواهر للخيول العربية، وقام بالتتويج الشيخ صالح ماجد الباخت من مربط الماجد.

ذهب كبار المهرات

حققت المهرة «فيجن إم أي» التابعة لمربط البداير المركز الأول وتوجت بالكأس الذهبية في الشوط الرئيس والختامي للمهرات بعمر سنتين فما فوق، وحصدت المركز الثاني وتوجت بالكأس الفضية المهرة «دي شيهانة» التابعة لمربط دبي للخيول العربية، وفازت بالمركز الثالث والكأس البرونزية المهرة «ع ج نورة» التابعة لمربط عجمان، وتوج الفائزين الأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مالك مربط أكمل السعودي.

ذهب الأفراس

نجحت الفرس «بيبيتا» التابعة لمربط أكمل في حصد المركز الأول والتتويج بالكأس الذهبية في الشوط الرئيس المخصص للأفراس، وفازت بالمركز الثاني والكأس الفضية الفرس «سواري» التابعة لمربط عجمان، والمركز الثالث من نصيب الفرس «ديلايتديفا اربي» التابعة لمربط السيد للخيول العربية بالسعودية، وتوج الفائزين المهندس محمد التوحيدي مدير مربط دبي للخيول العربية.

بطل الأمهار

توج المهر «دي مزيان» التابع لمربط دبي للخيول العربية بالكأس الذهبية وبحصوله على المركز الأول في الشوط الرئيس والختامي للأمهار بعمر سنة، وحصل على المركز الثاني والكأس الفضية المهر «دي شخاط» التابع لمربط دبي للخيول العربية، والكأس البرونزية والمركز الثالث للمهر «متباهي الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري، وقام بتتويج الفائزين عبدالرحمن محمد شريف من مربط الجواهر.

كبار الأمهار

توج المهر «ع ج كفو» التابع لمربط عجمان بالكأس الذهبية عقب فوزه بالمركز الأول في الشوط الرئيس والختامي للأمهار بعمر فوق السنتين، وتوج بالكأس الفضية بحصوله على المركز الثاني المهر «أي كي اس فراج» التابع لمربط الخشاب الكويتي، والمركز الثالث والكأس الفضية للمهر «ادميرال» التابع لمربط عجمان، وقام بتتويج الفائزين خالد غانم.

ذهب الفحول

وتوج «سانداون كي اي» التابع لمربط الصقران للخيول العربية بلقب الشوط المخصص للفحول بحصوله على المركز الأول والكأس الذهبية، وحل بالمركز الثاني والكأس الفضية الفحل «كيو ار مارك» للمالك كنوك اريبيانز والمركز الثالث والكأس البرونزية من نصيب الفحل «اليكساندر» التابع لمربط السيد للخيول العربية.

تكريم «البيان»

قامت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية، بتكريم صحيفة البيان تقديراً لدورها في إنجاح جلسات المؤتمر طوال أيام البطولة.

وشمل التكريم بشهادات ودروع تذكارية للزملاء الذين ساهموا في تغطية فعاليات الحدث. وقام بالتكريم الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود مالك إسطبلات الأمير محمد بن سلطان، ومصطفى علي بن أحمد عمشان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إلى جانب الرعاة والمساهمين .