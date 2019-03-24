التوحيدي: تواجد النخبة يعكس عالمية الحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن بطولة دبي الدولية للجواد العربي تعتبر بطولة مكملة لباقي البطولات السابقة في الإمارات، معبراً عن سعادته تجاه النتائج التي حققها مربط دبي عن طريق الإنتاج المحلي، حيث يشارك مربط دبي منذ نحو 4 سنوات بإنتاجه سواء على مستوى البطولات المحلية أو الخارجية تماشياً مع أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أسس سموه المربط لغاية وهي الإنتاج، مؤكداً حرصهم على مواصلة العمل بطموحات أكبر من أجل حصد الألقاب .

وعن النسخة 16 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، قال التوحيدي، إن البطولة أكدت قوتها خاصة أن الحدث شهد مشاركة قوية من أمريكا وبلجيكا ودول أخرى، حيث يعكس تواجد الأسماء المعروفة والخيول القوية الثقة العالمية الكبيرة بالبطولة ومصداقيتها فضلاً عن التنظيم المميز.