عبيد الله: لا مفاجآت في النسخة 16

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال قصي عبيد الله مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي، إن النسخة 16 للبطولة لم تشهد مفاجآت بعد تأهل الأبطال إلى المنافسات النهائية والتنافس على الألقاب في ختام الحدث، حيث تعتبر المستويات متقاربة بين الخيول المشاركة، مشيراً إلى أن المشاركة جاءت مميزة من مختلف الدول المشاركة التي كانت فرصة الفوز متاحة أمامهم في أمسية الختام منها دول الصين وبلجيكا والكويت وألمانيا والسعودية وغيرها من الدول الأخرى إضافة إلى الإمارات التي تتميز خيولها بالمستوى العالي.

وتوجه عبيد الله بالشكر إلى جميع وسائل الإعلام على تغطية الحدث منذ البداية والرعاة وجميع من ساهم في إنجاح الحدث ورسم قصة النجاح للنسخة 16 من البطولة.