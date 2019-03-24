الهاجري: فخورون بتألق الإنتاج المحلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن سعادته بالنتائج المميزة التي حققها مربط الهواجر في النسخة 16 لبطولة الجواد العربي، في مختلف الفئات التي اشتملت عليها البطولة.

وقال الهاجري، لـ«البيان الرياضي»، إن بطولة دبي الدولية تواصل تألقها سنوياً، وهي تعتبر من أقوى بطولات العالم، إذ تتميز بمستوى عالٍ من المنافسات المفتوحة، فضلاً عن استقطاب البطولة لنخبة خيول العالم للجمال، مشيداً بمستوى التنظيم الذي وصفه بالأروع، لا سيما أن النسخة 16 شهدت مشاركة مرتفعة من مختلف دول العالم، والمشاركة في الحد ذاتها نجاح لكل مشارك.

وأعرب الهاجري عن فخره واعتزازه بتألق الإنتاج المحلي في بطولة دبي الدولية للجواد العربي وغيرها من البطولات العالمية الأخرى.

عالمي

وقال إن الدولة تزخر بمرابط كبيرة قادت الدولة إلى الريادة في الإنتاج، أبرزها مربط دبي ومربط عجمان ومربط البداير وغيرها من المرابط الأخرى التي حققت أفضل النتائج على المستوى العالمي.