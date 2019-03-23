الحلواني: أكثر من 15 ألفاً في ختام المضمار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الموسم في المضمار الأصفر، وقال إن مسك الختام جاء مميزاً بتواجد ما يزيد على 15 ألفاً من الجمهور من مختلف الفئات العمرية باعتبارهم الوقود الذي يضخ الحياة في المضمار، مما أضفى مزيداً من الأجواء المميزة على المضمار في يوم الختام، مشيراً إلى أن السباقات كانت مميزة منذ انطلاقة الموسم وصولاً إلى المحطة الختامية.

وأضاف الحلواني في تصريحات إعلامية، إنهم نجحوا في إرضاء جميع الأطراف المتواجدة في مضمار جبل علي، سواء من ملاك أو مدربين أو فرسان، فضلاً عن الاهتمام بالرعاة بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، متوجهاً بالشكر إلى جميع الرعاة الذين ساهموا في نجاح فعاليات المضمار العائلي.

وأكد الحلواني أهمية مواصلة العمل من أجل تحقيق مزيد من النجاحات في الفترة المقبلة وتقديم التسهيلات لللجمهور في المضمار، لا سيما وأن ارتباط الجماهير بالمضمار يعتبر وثيقاً ويستحقون كل اهتمام.

وتوجه الحلواني بالشكر إلى مختلف وسائل الإعلام، والذين كان لهم دور في إبراز الفعاليات التي تزين بها المضمار، متمنياً أن يكونوا عند حسن ظن الجميع.