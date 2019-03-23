محمد الشحي: منافسة قوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بنجاح السباقات في مضمار جبل علي لهذا الموسم، وقال إن الموسم الحالي شهد زيادة في عدد الأشواط وقيمة الجوائز المالية ورفع عدد الخيول المشاركة في مختلف السباقات، مما يدل على أن مستوى المنافسة في زيادة و قوة.

وعن رضاه حول نتائج خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، قال الشحي إنهم كانوا يتطلعون إلى نتائج أفضل، وتعتبر هذه السنة هي الأولى للمدرب نيكولاس باشلارد .

وذكر الشحي إلى أن هناك خطة للفترة المقبلة، حيث يحرص سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على دعم الإسطبل بخيول جديدة مثل «دراكو» و«قانون» وغيرهما من الأسماء المميزة الأخرى، مما يبشر بأن الموسم المقبل سيشهد نتائج أفضل.