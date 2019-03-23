«رافد» لحمدان بن راشد يتوّج بلقب الشوط السابع في ختام موسم «جبل علي»

المصدر: دبي- خالد المهيري، وعلي الظاهري

في احتفال جماهيري كبير، أسدل مضمار جبل علي موسمه لسباقات الخيول الذي حمل اسم «زعبيل 2». وشهدت الأمسية الكثير من الإثارة والقوة، إذ حقق «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري»، فيما نال «رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر برعاية «مضمار كابنيللي».

وظفر «إيه إف الجاحد» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «تحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية» لمسافة 1800 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، بينما أحرز «شمال نبراس» للإمارات للسباقات الترفيهية لقب الشوط الرابع الرئيسي «بطولة جبل علي كلاسيك» «اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل».

«إيه إف الجاحد» بطل الأول

اقتنص «إيه إف الجاحد» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول «تحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية» لمسافة 1800 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 2.02.07 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «ماجيك نمبر» لإسطبلات العجبان.

وفي الختام، قام ممثل شركة «الساحل للمقاولات» بتتويج الأبطال، إذ تسلم خالد خليفة النابودة الجائزة، فيما تسلم كل من المدرب إرنست أورتيل والفارس تاغ أوشي جائزتهما.

«كرافينج» نجم الثاني

حقق «كرافينج» لسلطان علي السبوسي لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية «خدمات النقل المدرسي» والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.38.42 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي جاء في المركز الثاني .

وفي الختام قام صاموئيل توماس، مدير خدمات النقل المدرسي، بتتويج الأبطال، حيث تسلم كولين وليامز الجائزة نيابة عن المالك والمدرب، فيما تسلم الفارس باتريك كوسجراف جائزته.

«جافروش» يقتنص الثالث

ظفر «جافروش» لفريق البيت متوحد بلقب الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً برعاية «مجموعة شركات بيم» والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس إليون هنريك شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً 1.58.41 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «كيب أوف إيجلز» لصالح عمر علي بن حيدر.

وفي الختام قام باتيل كي كي بتتويج أبطال السباق، حيث تسلم المدرب مصبح المهيري الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلمت ماريا ريشي الجائزة نيابة عن المدرب، بينما تسلم الفارس إليون شافيز جائزته.

«شمال نبراس» بطل الرئيسي

اقتنص «شمال نبراس» للإمارات للسباقات الترفيهية لقب الشوط الرابع الرئيسي «بطولة جبل علي كلاسيك» «اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.23.45 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «بوشارت» لفريق البيت متوحد الذي جاء في المركز الثاني.

وفي الختام قام ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأبمن بافيندا القنصل العام لجمهورية بورندي في الدولة بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة ملاك البطل، فيما تسلم المدرب دوغ واتسون والفارس باتريك دوبس جائزتهما.

«هاي أون لايف» بطل الخامس

حقق «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.10.66 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن الوصيف «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم .

وفي الختام، قام الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري بتتويج الأبطال، حيث تسلم عامر عبدالعزيز الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب سالم بن غدير والفارس رويستون فرنش جائزتهما.

«هبه» نجمة السادس

ظفرت «هبه» لعلي العنيزي بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.37.87 دقيقة و بفارق طول عن الوصيف «ستاري آيس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم .

وفي الختام، قام ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأبمن بافيندا القنصل العام لجمهورية بورندي في الدولة بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة المالك علي العنيزي وابنه أبوبكر العنيزي، فيما تسلم المدرب دوغ واتسون والفارس باتريك دوبس جائزتهما.

«رافد» مسك الختام

اقتنص «رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر برعاية «مضمار كابنللي» والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 58.10 ثانية وبفارق طول عن «شيس ماستر» لجالاكسي للسباقات الذي جاء في المركز الثاني.

وفي الختام، تسلم سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جائزة الشوط نيابة عن المالك من إيليو باتاسيو، مدير مضمار «كابانيللي» في روما فيما تسلم المدرب علي راشد الرايحي والفارس دين أونيل جائزتهما.

جائزة الأفضل

من جانب آخر، كرم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، و ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، أفضل مدرب و فارس في السباق الماضي ، إذ حصل عليها كلا من المدرب هلال العلوي و الفارس أنطونيو فريزو .

عروض ترفيهية

و شهد السباق الختامي لمضمار جبل علي عدد من العروض الترفيهية إذ قام فريق «سكاي دايف دبي» بتقديم عرضاً جوياً مميزاً، كما قامت الفرقة الموسيقية لشرطة دبي بتقديم عرضا نال رضا وتفاعل الجمهور.

كما قامت إدارة مضمار جبل علي بتكريم عدد من الأمهات من مختلف الجنسيات بمناسبة «عيد الأم».

ترشيحات

لم يتمكن أي شخص من ترشيح 7 خيول فائزة في الأشواط السبعة، بينما نجح شخص واحد في ترشيح 6 خيول فائزة لينال كل منهما مبلغ 7 آلاف و500 درهم.كما نجح 16 شخصاً في ترشيح 5 خيول فائزة، لينال كل منهم مبلغ 1000 درهم.

ونجح 270 شخصاً في ترشيح 4 خيول، حيث تم اختيار 87 شخصاً، لينال كل منهم 500 درهم. ونال الطفل الباكستاني حمدان رحمة الله والبالغ من العمر 6 جائزة السيارة «شيري أريزو - 3».