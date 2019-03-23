أبمن بافيندا: الإمارات أرض التسامح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر أبمن بافيندا القنصل العام لجمهورية بورندي في الدولة، عن سعادته البالغة بالوجود في مضمار جبل علي للمرة الأولى، مقدماً الشكر الجزيل لميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإدارة مضمار جبل علي على دعوتهم الكريمة له.

وقال أبمن بافيندا إنها تجربة رائعة إذ إني لم أشهد أية سباقات للخيول طوال فترة عملي في الدولة، وأشاهد الخيول في الأفلام أو التلفاز، ولكني سنحت له الفرصة بأن أشاهد سباقاً للخيل بأم عيني.

توقع

وأضاف أبمن بافيندا أنه لم يتوقع أن يشاهد هذا الحجم الكبير من الجماهير من مختلف الجنسيات في المضمار، وهذا أكبر دليل بأن دولة الإمارات هي دولة للتسامح و التآخي، وخاصة أنكم في هذا العام تحتفلون بــــــ«عام التسامح»، وهذا الذي شاهدته خلال السباق، وكذلك حسن الضيافة و الاستقبال الذي لقيته خلال وجودي في السباق.

وأشاد أبمن بافيندا بالرؤية الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل قيادتها الرشيدة و التي أوصلتها إلى العالمية في كافة المجالات.