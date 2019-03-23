سالم بن غدير: «هاي أون لايف» خيل نادر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب سالم بن غدير أن «هاي أون لايف» الفائز بلقب الشوط الخامس، افتتح موسمه في جبل علي واختتمه على المضمار نفسه بانتصار ثمين، ويتواجد في الإسطبل منذ عامين، مشيداً بمستوى البطل الذي يعتبر من الخيول النادرة لاسيما أنه لا يمر موسم إلا ويحقق 4 انتصارات، ويتميز بقلب كبير وعقل نظيف رغم بنيته الجسمانية الصغيرة.

وأعرب بن غدير عن سعاته بالإنجاز الذي حققه «هاي أون لايف»، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مالك الحصان، على إعطائه فرصة تدريب مثل هذه الخيول المميزة.

وعن أمسية كأس دبي العالمي، قال بن غدير إنه يتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد للإمارات باعتباره يدخل الشوط الرئيسي بثلاثة خيول تحت إشرافه، ويعتبر هذا تحدياً وإنجازاً في الوقت نفسه بالمقارنة مع أعداد الخيول القليلة في الإسطبل، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في ظل تواجد الفرصة متاحة أمامه لتحقيق إنجاز جديد، متمنياً بقاء لقب كأس دبي العالمي في الإمارات، خاصة أن الإمكانيات متواجدة والخيول جاهزة.