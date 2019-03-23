سالم السبوسي: راضون عن نتائج الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سعادته الكبيرة بفوز «رافد» بلقب الشوط السابع في ختام سباقات مضمار جبل علي، وقال السبوسي إن البطل استحق اللقب عن جدارة واستحقاق، وقدم عرضاً مميزاً رغم صعوبة المنافسة بين مختلف الخيول المشاركة.

وأضاف السبوسي أن البطل حقق إنجازاً سابقاً بالفوز في مضمار ميدان في بداية الشهر الجاري، وأثبت نجوميته على مضمار جبل علي، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تبشر بأداء أفضل في الموسم المقبل.

وعن رضاه حول نتائج الموسم مع الوصول إلى آخر محطاته، قال السبوسي إنهم راضون عن نتائج الموسم بصورة عامة، ويتطلعون إلى الأفضل دائماً، كما أن لديهم مجموعة من الخيول الجديدة.

وعن كأس دبي العالمي، تمنى أن تقدم الخيول لديهم النتائج التي يتطلعون إليها في الأشواط الأخرى المشاركة في الأمسية الأغلى.

ومن جانبه، عبر المدرب علي راشد الرايحي عن سعادته البالغة بتحقيق «رافد» لقب الشوط السابع في مسك ختام سباقات مضمار جبل علي .

وقال علي الرايحي، أن البطل كا ن متميزا و سبق له تحقيق الفوز في مضمار « ميدان « بداية الشهر الحالي.