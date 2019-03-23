مصبح المهيري: «جافروش» أثبت أنه بطل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال المدرب مصبح المهيري إن «جافروش» الفائز بلقب الشوط الثالث أثبت أنه بطل وقدم عروضاً مميزة ويمتلك إمكانيات جيدة، إلا التوفيق لم يحالفه في بداية الموسم بسبب قيادة الفارس للحصان وسط مجموعة الخيول في المسارات المزدحمة الضيقة، ما أثر عليه وحرمه من الوصول إلى الصدارة، إلا أنه بعد تغيير الفارس واتباع خطة أخرى بقيادته الخيل في الأطراف ونجح في أن يؤكد نجوميته.

وأشار المهيري إلى أن الموسم الجاري يعد موسماً لإعادة ترتيب الأوراق، إذ شهد الموسم تغييرات أثرت على الخيول المشاركة في الموسم الماضي، موضحاً أنه حريص على تأهيل الخيول للموسم المقبل خاصة في ظل تدعيم الإسطبل ببعض الخيول الجديدة مع إعداد الخيول القديمة.