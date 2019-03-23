ميرزا الصايغ: ناجح بامتياز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن الموسم يعتبر ناجحاً بامتياز في جميع المضامير في الدولة، لا سيما مضمار جبل علي الذي جاء ختامه مسكاً، متوجهاً بالتهنئة إلى إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بمناسبة فوز «رافد» في الشوط السابع في اليوم الأخير لسباقات مضمار جبل علي، متمنياً مزيدا من التوفيق والتألق في الفترة المقبلة.

وأضاف الصايغ إن مضمار جبل علي حقق نتائج جيدة على مستوى الموسم خاصة في المحطة الأخيرة من موسم سباقات مضمار جبل علي، والذي افتتح انتصاراتها المالك خالد النابودة في الشوط الأول، مشيداً بالنتائج المميزة التي حققها النابودة في مختلف مضامير الدولة في مضمار أبوظبي و ميدان و جبل علي وغيرها من المضامير الأخرى، متمنياً التوفيق له في الفترة المقبلة.

وقال الصايغ إنه كان يتمنى فوز أحد خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الرئيسي، إلا أن المدرب فضل عدم الدفع ببعض الخيول، والتي شاركت في السباق الذي سبق السباق الأخير لمضمار جبل علي، مشيراً إلى أن السباقات تميزت بالقوة والإثارة خاصة في آخر 200 متر قبل خط النهاية باعتبارها المحك الرئيسي والاختبار الأقوى لجميع الخيول المشاركة.

وأشاد ميرزا الصايغ بنجاح موسم سباقات مضمار جبل علي والتي تعتبر غير متوقعة، كما أشاد بجميع السباقات الأخرى التي تحققت في المضامير الأخرى في أبوظبي والعين وميدان وجبل علي وغيرها من المضامير الأخرى، حيث كانت ناجحة بامتياز من مختلف الجوانب.