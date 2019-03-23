إرنست أورتيل: المنافسة ستكون مفتوحة في شوط «كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب إرنست أورتيل عن سعادته البالغة بتحقيق «إيه إف الجاحد» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وقال أورتيل إن البطل يتمتع بالكثير من الصفات المميزة والتي ظهرت خلال السباق.

وأضاف أورتيل أنه سعيد جداً بتدريب خيول خالد خليفة النابودة، الذي يعد من الملاك المتميزين على كافة المضامير.

وعن كأس دبي العالمي، أكد اورتيل مشاركة «إيه إف ماهر» و«إيه إف السجنجل» في شوط «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة، إلا أن المنافسة ستكون مفتوحة على مصراعيها مع باقي الخيول العربية الأخرى أبرزها «طلاب الخالدية» بطل النسخة الماضية.