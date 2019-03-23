جلسة «الفروسية والمرأة العربية» تحظى بالاهتمام والنقاش

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حظيت الجلسة النقاشية الأولى في مؤتمر دبي الدولي للفروسية يوم أمس تحت شعار «الفروسية والمرأة العربية.. آمال وطموح» بالاهتمام الكبير من الحضور خاصة وقد تحدثت خلالها الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الفارسة وعضو الاتحاد السعودي للفروسية، والشيخة نجلاء بنت سلمان آل خليفة وفارسة ومدربة فروسية في البحرين، والفارسة الدكتورة مريم الشناص وكيل وزارة البيئة لدولة الإمارات سابقاً، والفارسة عائشة الفقاعي مؤسس النادي الثقافي للفروسية والشعر وخريجة الدفعة الأولى من مسار جودلفين، والفارسة فاطمة البلوشي.

وأدارت الجلسة الفارسة الإعلامية سهام الشحي من قناة الفجيرة - الإماراتية، وعقب ختام الجلسة قام مصطفى علي بن عمشان بتكريم المشاركات في الجلسة بدروع تذكارية.

وأعلنت الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود عن تفاؤلها بمستقبل المرأة السعودية في مجال الفروسية خاصة في ظل اهتمام المسؤولين واهتمام المجتمع الذي يقدر المرأة إلى جانب وجود أندية تهتم بفروسية السيدات ومتخصصة بوجود مدربات سيدات وتعطي المرأة خصوصيتها.

وقالت: إن الشراكة بين السعودية والإمارات والبحرين مهمة جداً خاصة وأن الدوري العربي جزء من الشراكة.

كما تقدمت باقتراح مبادرة خليجية لتنقل الخيول بين دول التعاون ومن منطقة لأخرى بشهادة صحية موحدة .

وذكرت الدكتورة مريم الشناصي أن الشهادة الصحية تتباين حولها الآراء بين كل لجنة بيطرية وأسباب الاختلاف علمية وليست شخصية.

وتمنت الشناص أن يتفق الأطباء البياطرة على الجزئيات البسيطة، وأعلنت الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود بأنه فخرللفروسية انضمام جمعيات ومدارس من أصحاب الهمم لأن الخيل عامل مساعد في العلاج . كما أعلنت الشيخة نجلاء بأن المجال مفتوح لأصحاب الهمم للمشاركة في سباقات البحرين باهتمام ورعاية من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأضافت أنهم يشاركون في مهرجان كأس ملك البحرين وهذا شيء مفرح يبعث على الارتياح وتحدثت الشيخة نجلاء آل خليفة عن تجربتها بالمشاركة في سباقات القدرة عام 2001 حيث كان والدها فارساً فاز بأول سباق عام 2000، وظل يشجعها ويقف وراءها ويحضر مشاركاتها وأنها ستظل مستمرة في رياضة القدرة. كما حكت عن سقوطها في سباق الوثبة وهذا يحدث عادة في السباقات مؤكدة بأن المشاركة تحتاج لقلب قوي.

وأشادت عائشة الفقاعي مؤسسة النادي الثقافي والشعر مؤكدة بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان لسموهما الفضل الكبير في تحقيق حلمها بأن تكون فارسة من خلال التشجيع لها.حيث تعلمت في إسطبل سيح السلم معايير ركوب الخيل بإشراف المدرب سالم السبوسي.