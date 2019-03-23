«الإمارات» يكسب «شانسيل» ويتصدر بطولة تحدي دبي للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اعتلى فريق الإمارات الذي تقوده سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قمة بطولة كأس تحدي دبي للبولو المقامة على أرض ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، والتي تستمر لغاية الثلاثين من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 4 فرق بتصنيف 12 هادنيكاب لكل فريق، بفوز مستحق على فريق شانسيل بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، رغم قيادة سموها لفريقها بنفس الوقت في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والمقامة على أرض ملاعب نادي غنتوت للبولو وسباق الخيل.

صدارة بجدارة

وتصدر فريق سموها البطولة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط عقب فوزه أول من أمس على فريق شانسيل للبولو بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهدف ونصف، لتضيفه للفوز الأول والذي جاء على حساب فريق أيه إم بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف، وبنفس الجولة التي أقيمت أول من أمس حقق فريق أيه إم فوزه الأول على فريق الذئاب بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف ليحتل المركز الثاني مع فريق الذئاب ولكل منهما 3 نقاط، بينما يحتل فريق شانسيل المركز الرابع من خسارتين وبرصيد نقطتين.

نجح فريق إيه ام في عبور فريق الذئاب بنتيجة ستة أهداف مقابل أربع أهداف منحته الفوز الأول له في البطولة بختام المباراة التي دانت له الأفضلية طوال أشواطها منهياً الشوط الأول 2/‏‏1 ومن ثم الثاني 4/‏‏2، والشوط الثالث 5/‏‏4 والشوط الرابع والأخير 6/‏‏4.