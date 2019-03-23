مربط دبي يتألق في اليوم الثاني ويكسب شوطين

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، وفائز بجبوج

تختتم اليوم عروض الجمال في بطولة دبي الدولية للجواد العربي والمقامة على أرض المعارض بقاعة زعبيل بدبي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية. وكانت منافسات البطولة التي تقدر جوائزها بأربعة ملايين دولار، ما يعادل 15 مليون درهم، قد انطلقت أول من أمس وشهدت 7 أشواط للمهرات والأفراس بمختلف الأعمار، وتواصلت أمس بإقامة 7 أشوط للمهور والفحول، وتوزعت الألقاب على العديد من المرابط والإسطبلات، وتألقت خيول مربط دبي محققة الفوز في شوطين، وكذلك حقق مربط عجمان النتيجة نفسها.

الحضور الكبير

وشهد منافسات اليوم الثاني عدداً كبيراً من الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف، يتقدمهم الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات لبادل التنس، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الانماء السياحي بالشارقة، وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعصام عبدالله رئيس جمعية الخيول العربية، والمهندس محمد التوحيدي مدير مربط دبي للخيول العربية، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وقصيّ عبدالله مدير البطولة، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، وعبدالرحمن أبوالشوارب عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.البطولات الرئيسية

وتقام اليوم الأشواط الستة الرئيسية للذين حالفهم التوفيق وتأهلوا من الأدوار الأولى خلال اليومين الأول والثاني للبطولة، لخوض منافسات الأشواط الرئيسية، التي تعلن بنهايتها أبطال النسخة الـ 16 للبطولة بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية، وتشمل منافسات عروض بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، بقسمها الأول ومن ثم القسم الثاني، وتتبعها بطولة المهرات، ومن ثم بطولة المهور بعمر أكثر من سنتين، وتتبعه بطولة الأفراس، وتختتم ببطولة الفحول.

«دي شخاط» يحصد لقب صغار المهور

حقق المهر «دي شخاط» التابع لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول في الشوط التاسع بقسمه الأول والمخصص للمهور بعمر سنة واحدة، بعد أن جمع 91,90 نقطة، وحلّ ثانياً المهر «الأريام شباب» التابع لإسطبلات الأريام العربية بمجموع 91,90 نقطة، وتوج الفائزين والتر فرانكو ممثل نوك أربيان الراعي الرسمي للشوط.

«دي مزيان» بطل القسم الثاني

وحصد المهر «دي مزيان» التابع لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول في القسم الثاني للشوط التاسع المخصص للمهور بعمر سنة بعد أن جمع 91,90 نقطة، وحلّ بالمركز الثاني المهر «دي نايل» التابع لمربط دبي للخيول العربية بمجموع 91,80 نقطة، ، وتوج الفائزين حمد الصقران ممثل مربط الصقران.

«أدميرال» يتألق بشوط مهور السنتين

فاز المهر «أدميرال» التابع لمربط عجمان بالمركز الأول في الشوط العاشر والمخصص للمهور بعمر السنتين بمجموع 93,00 نقطة، وحلّ بالمركز الثاني المهر «أيكي إس فراج» التابع لمربط الخشاب بالكويت بمجموع 93,00 نقطة، ، وقام بتتويج الفائزين فهد الغفلي مدير مربط أكمل السعودي.

« كفو» لمربط عجمان بطل الكبار

توج المهر «ع ج كفو» التابع لمربط عجمان بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات، بمجموع 93,00 نقطة، وحل بالمركز الثاني المهر «دي شلال» التابع لمربط دبي للخيول العربية بمجموع 92,00 نقطة، وقام بتتويج الفائزين عبدالرحمن محمد شريف من مربط الجواهر.

«سانداون » بطل صغار الفحول

حصل الفحل «سانداون كي أي» التابع لمربط الصقران السعودي على المركز في الشوط الثاني عشر والمخصص للفحول بعمر من 4 ولغاية 6 سنوات بمجموع 93,20 نقطة، وحل بالمركز الثاني الفحل «اليكساندر» التابع لمربط السيد بالسعودية بمجموع 92,20 نقطة،، وقام بتتويج الفائزين خالد غانم مدير مربط عجمان.

«أ س سراب» يحصد لقب الثالث

بجدارة واستحقاق حصد الفحل «أ س سراب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي المركز الأول في الشوط الثاني عشر والمخصص للفحول بعمر من 7 إلى 9 سنوات بمجموع 91,80 نقطة، وحل بالمركز الثاني الفحل «لا راندو» من مربط المسرة للخيول العربية بمجموع 91,50 نقطة، ، وتوج الفائزين فهد مطلق الرويدان.

«كيو ار مارك» بطل كبار الفحول

وفي مسك ختام اليوم الثاني بالبطولة وفي الشوط الثالث عشر والمخصص للفحول بعمر فوق العشر سنوات حصل على المركز الأول الفحل «كيو ار مارك» لمالكه كنوك ايربيان بمجموع 92,80 نقطة، وحل بالمركز الثاني الفحل «كفالي» لمالكه منصور سعيد المزروعي وبمجموع 91,90 نقطة، وقام بتتويج الفائزين سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

جوائز البطولة

رصدت اللجنة المنظمة للبطولة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل 15 مليون درهم إماراتي، يتم توزيع النصيب الأكبر منها على الفائزين بختام البطولة بأشواطها الستة اليوم، فقد رصدت مبلغ 60 ألف دولار للفائز بذهبية بطولة المهرات والمهور بعمر سنة واحدة، وللفائز بفضية المهرات والمهور (الفضي) بنفس العمر مبلغ 40 ألف دولار، والفائز البرونزي لنفس الفئة مبلغ 25 ألف دولار.

كما رصدت اللجنة المنظمة للفائز الأول الذهبي ببطولة المهرات والمهور بعمر سنتين وأكبر مبلغ 215 ألف دولار، والفائز بالمركز الثاني (الفضي) مبلغ 110 آلاف دولار، والفائز بالمركز الثالث (البرونزي) مبلغ 60 ألف دولار. ويحصل الفائز الأول (الذهبي) في بطولة الأفراس والفحول على مبلغ 275 ألف دولار، والفائز الثاني (الفضي) على مبلغ 165 ألف دولار، والفائز الثالث (البرونزي) على مبلغ 60 ألف دولار.