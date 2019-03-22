سباق «زعبيل 2» مسك ختام جبل علي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، يسدل الستار، ظهر اليوم، على موسم سباقات مضمار جبل علي، عبر سباق «زعبيل 2»، والذي يتكون من 7 أشواط، بمشاركة 85 خيلاً، فيما تصل إجمالي الجوائز المالية للأمسية إلى مليون و65 ألف درهم.

الشوط الرابع (الرئيسي)

وستكون الأنظار متوجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي «بطولة جبل علي كلاسيك» «اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 300 ألف درهم.

ويشارك 13 خيلاً في الشوط، تتقدمها 4 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهم «تأمل» بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، و«تقاتل» بقيادة الفارس جيم كروالي، وإشراف المدرب مصبح المهيري، و«يا ليل» بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، و«زينهم» بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

كما يشارك في الشوط «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي، و«بو شارت» لفريق البيت متوحد بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، و«بولد ريكس» لمايك دي كوك، بقيادة الفارس ادري دي فريز، و«ليكويد مير كوري» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة الفارس ساندرو بايفا.

وإشراف المدرب راشد بورسلي، «بارفيه» لفريق بايرلي بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب هلال العلوي، و«شمال نبراس» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، بالإضافة إلى 3 خيول لمحمد خليفة البسطي وهي «روكيت باور» بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، و«اود تو أوتمن» بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، و«ميستيك مون» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب دوغ واتسون.

الشوط الأول

وسيكون الشوط الأول للأمسية مخصصاً للجولة الختامية لتحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1800 متر برعاية «الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزها 80 ألف درهم.

ويشارك في الشوط 15 خيلاً أبرزها «عزام» و«الجازي» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، و«فؤاد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«اصلان» و«دارين» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، و«حازم» لياس لإدارة سباقات الخيل، و«إيه إف الجاحد» و«إيه إف كافو» لخالد خليفة النابودة، و«مرجانة الريف» و«بشرة الريف» و«ماجيك نمبر» لإسطبلات العجبان، و«داسان دي إيه» لخالد محمد رحمة الشامسي، و«فاتح» لخالد زمان، و«إنذار» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، و«آر بي جولياث» لفريق بايرلي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية «خدمات النقل المدرسي» والبالغ قيمة جوائزها 95 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«المرعب» و«المشرف» و«اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«إنفنسيبل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«كرافينج» لسلطان علي، و«سعادة» و«هيرالديك» لفريق البيت متوحد، و«تريشرد تايمز» و«سبيريت أوف اسكوتلاند» لنقابة بورسلي للسباقات، و«كوناني» لجالاكسي للسباقات، و«آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني، و«جلوريوس بويت» لنقابة بلو لاركسبور، و«هاركورت ستريت» لعيلان حمد كدفور المهيري، و«دينزل لين» لمحمد خليفة البسطي، و«آيلاند ساوند» لصالح عمر علي بن حيدر.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً برعاية «مجموعة شركات بيم» والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، 12 خيلاً أبرزها «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«منتصرات» و«بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري، و«جست إيه بيني» لمحمد خليفة البسطي، و«جالس» لمحمد فاروق، و«جافروش» و«جالسبرج» و«مزيد» لفريق البيت متوحد.

ترشيحات " البيان"

الشوط الأول - «الجازي»

الشوط الثاني - «المشرف»

الشوط الثالث - «منتصرات»

الشوط الرابع - «بنتر»

الشوط الخامس - «هاي أون لايف»

الشوط السادس - «سلايل»

الشوط السابع - «ليدينج سبيريت»

ترشيحات الخبراء

الشوط الأول - «إيه إف الجاحد»

الشوط الثاني - «سبيريت اوف اسكوتلاند»

الشوط الثالث - «جست إيه بيني»

الشوط الرابع - «ميستيك مون»

الشوط الخامس - «مقرب»

الشوط السادس - «ليدي بارما»

الشوط السابع - «الراصد»

ترشيحات الملاك

الشوط الأول - «الجازي»

الشوط الثاني - «كوناني»

الشوط الثالث - «بوا دو بولون»

الشوط الرابع - «بنتر»

الشوط الخامس - «هاي أون لايف»

الشوط السادس - «هبة»

الشوط السابع - «عطا الله»

خيول تتنافس على لقب الشوط الخامس

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، برعاية «بنك دبي التجاري»، والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم، مشاركة 9 خيول، أبرزهم «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «مقرب» و«شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «لانسكي» لفينكس للتهجين، «كوايسايد» لعلي حداد، «وسيم» لإسماعيل محمد، «جوهان ستراوس» لنقابة بورسلي للسباقات، «ستراتون ستريت» لجون واتر مورايس.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «مزارع ديرنزتاون»، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، 8 خيول، أبرزهم «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ستاري آيس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «الشامخة» لماجد علي المرزوقي، «اريت دي رو» و«لا بيتيت سوفاج» و«ليدي وينسلو» لنقابة فينكس للسيدات، «هبة» لعلي العنيزي، «ليدي بارما» لعائلة بارمار.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1000 متر، برعاية «مضمار روما كابانيللي»، والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً، أبرزهم «رافد» و«الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بريف هيرو» و«شي شي» و«سالفادوري» و«عطا الله» لنقابة بورسلي للسباقات، «إجبار» لمحمد خليفة البسطي، «ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد، «ميدلاندر» لعلي حداد، «شيس ماستر» لجالاكسي للسباقات، «سيركيل دريم» لسيد حشيش، «كورنرو» لهناء رفاعي.

133.5 ألف درهم جوائز ترشيحات الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي، مبلغ 133 ألفاً و500 درهم قيمة للجوائز المالية لترشيحات الجمهور، تفاصيلها كالتالي:

قيمة جائزة الترشيحات للشوط الأول (4500 درهم)، قيمة جائزة الترشيحات للشوط الثاني (4500 درهم)، جائزة جبل علي المزدوجة «الثالث والرابع» (70 ألف درهم)، جائزة الترشيحات للشوط الخامس (4500 درهم)، جائزة الترشيحات للشوط السادس (4500 درهم)، جائزة الشوط السابع (4500 درهم)، جائزة الترشيحات للأشواط السبعة (41 ألف درهم).

وعلاوة على ذلك، فقد تم رصد عدد كبير من الهدايا والجوائز للجماهير، كالتالي:

هدايا عينية قيمة لجميع الأفراد الذين يحضرون إلى المضمار لمشاهدة السباق سواء الأطفال أو السيدات أو الرجال وعددها 18 ألف هدية وسوف توزع على بوابات الدخول. كما تم تخصيص جوائز للجماهير، عبارة عن جوائز عينية وإلكترونية قيّمة، سيتم السحب عليها بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبين الأشواط، وفي نهاية السباقات، بواسطة كوبونات مجانية توزع على بوابات الدخول، وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة، وعددها 130 جائزة. يتم السحب على 30 جائزة في الثانية عشرة ظهراً، ويتم السحب أيضاً على 30 جائزة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، كما سيجرى السحب على 20 جائزة بين الأشواط، وذات الجوائز، سيتم السحب عليها في نهاية السباقات.

كما سيتم السحب على 30 جائزة في أماكن الضيافة، وهناك جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، ستوزع على 25 فائزاً، بواقع 400 درهم لكل منهم، وسيتم السحب عليها عقب نهاية السباق. كما سيتم إجراء القرعة على سيارة «شيري أريزو 3»، عقب نهاية الشوط السابع. دبي - البيان الرياضي