18 سيارة جوائز مهرجان أبوظبي للقدرة اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

ينطلق صباح اليوم، مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي يستمر 3 أيام متتالية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وتم رصيد 18 سيارة دفع رباعي جوائز للمهرجان، بواقع 6 سيارات لكل يوم، وستكون بداية المهرجان الذي تحتضنه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عند السادسة والنصف صباحاً، بسباق ملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 165 فارساً.

وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، وجاء ترسيم المرحلة الأولى منه لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، تعقبها فترة راحة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، تم ترسيمها باللون الأصفر، وفترة راحة 40 دقيقة، والثالثة لمسافة 19 كلم باللون الأحمر، وراحة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة الأخيرة، لمسافة 16 كلم، تم ترسيمها باللون الأبيض، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كيلوغراماً.

ووضعت اللجنة المنظمة أيضاً، عدداً من الضوابط التي يجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، وشددت اللجنة على عدم استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ومع التأكيد على أهمية عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق.