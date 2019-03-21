مؤتمر دبي الدولي للفروسية برؤية إماراتية سعودية اليوم

المصدر: Ⅶ دبي ــ البياان الرياضي

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثالثة من «مؤتمر دبي الدولي للفروسية» بقاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وينظم المؤتمر «الملكي للفروسية» تحت شعار «دبي القلب النابض لفروسية العالم» وبرؤية وجهود إماراتية سعودية مشتركة وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي، ، ويشتمل المؤتمر على 6 جلسات تعقد على مدار 3 أيام بمشاركة نخبة من أبرز رموز وخبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها، يناقشون عدداً من قضايا عالم صناعة الخيل والفروسية .

وتنطلق الجلسة الأولى عقب الافتتاح الرسمي بعنوان «الجهود الإماراتية السعودية في تطوير سباقات الخيول العربية على الصعيدين المحلي والدولي»، ويتحدث فيها كل من الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي ومالك مربط عذبه، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز للجواد العربي، والشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ومطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي . ويقدم الجلسة الاعلامي سلطان سعيد حارب .

وتعقبها في نفس اليوم الجلسة الثانية بعنوان «إنتاج الخيول العربية الأصيلة» ويتحدث فيها خالد خليفة النابودة مالك للخيول العربية، والشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد مالك للخيول العربية، والبروفيسور توينك آلان رئيس مختبرات إنتاج الخيول بمستشفى الشارقة للخيول، وديردري هايد مديرة إسطبلات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سابقا ، ويدير الجلسة محمد أحمد من مؤسسة دبي للإعلام.

وأكد مصطفى علي بن أحمد عمشان رئيس مؤتمر دبي الدولي للفروسية، أن التواجد السعودي في النسخة الحالية ، يعكس التلاحم الوطني بين البلدين الشقيقين ويؤكد قوة العلاقة بين أبناء الإمارات والمملكة، وأضاف لـ«البيان الرياضي» إن الرؤية الإماراتية السعودية المشتركة خاصة على مستوى رياضة الفروسية ، يعتبران من أبرز اهتمامات المتحدثين في المؤتمر، موضحا أن النسخة الحالية تتميز بمشاركة رفيعة من أصحاب السمو الشيوخ والأمراء من رموز الفروسية بالمنطقة ومن الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.