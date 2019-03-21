بطولة دبي الدولية للجواد العربي تنطلق اليوم

المصدر: Ⅶ دبي – بهاء الدين عطا

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تنطلق اليوم بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها السادسة عشرة وذلك بمشاركة أبرز وأجمل الخيول من الإسطبلات المحلية والعالمية.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة 4 ملايين دولار «15 مليون درهم» مما يضعها في مقدمة البطولة العالمية الأغلى والأفضل.

ويتنافس في الألقاب 8 خيول من أبطال العالم، إلى جانب 60 خيلاً ممن حصلوا على بطولات وألقاب عالمية ويشتمل المعرض على 200 جناح للشركات المشاركة وتمثل 24 دولة هي: الإمارات، البحرين، بلجيكا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، أيرلندا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، الكويت، لبنان، ماليزيا، عمان، باكستان، السعودية، صربيا، سلوفاكيا، أسبانيا، تايوان، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، علما بأن بين هذه الدول 4 تشارك للمرة الأولى وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، كندا وصربيا.

البرنامج

تبدأ انطلاقة البطولة في العاشرة صباحاً للفئات التالية:

الفئة الأولى للمهرات الناشئة، الفئة الثامنة للمهور الناشئة، الفئة الثانية – أ للمهرات المبتدئة، الفئة الثانية – ب للمهرات المبتدئة، الفئة الثالثة للمهرات عمر سنتين، الفئة الرابعة للمهرات عمر 3 سنوات.

الفئة الخامسة للأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات. الفئة السادسة للأفراس عمر 7 إلى 9 سنوات. الفئة السابعة للأفراد عمر 10 سنوات فأكثر.

وتبدأ انطلاقة اليوم الثاني في يوم الجمعة 22 الجاري في الثانية بعد الظهر ويتضمن التالي:

الفئة التاسعة – أ للمهور المبتدئة، الفئة التاسعة – ب للمهور المبتدئة، الفئة العاشرة للمهور عمر سنتين، الفئة الحادية عشرة للمهور عمر 3 سنوات. الفئة الثانية عشرة للفحول عمر 4 إلى 6 سنوات. الفئة الثالثة عشرة للفحول عمر 7 إلى 9 سنوات، الفئة الرابعة عشرة للفحول عمر 10 سنوات وأكثر.

الختام

ويشهد ختام البطولة في يوم السبت 23 الجاري إقامة 6 بطولات ذهبية وهي: بطولة المهرات الناشئة عمر سنة، بطولة المهور الناشئة عمر سنة، بطولة المهرات المبتدئة، بطولة المهور المبتدئين، بطولة الأفراس وبطولة الفحول.

4 ملايين دولار توزع على الفائزين لمختلف الفئات

سيتم توزيع 4 ملايين دولار قيمة جوائز بطولة دبي الدولية للجواد العربي لمختلف الفئات والأبطال في البطولة.

وبالنسبة للفئات التأهيلية فينال الفائز بالمركز الأول 30 ألف دولار، وينال الثاني 10 آلاف دولار، ويحصل المركز الثالث على 6 آلاف دولار. وينال المركز الرابع مبلغ 5 آلاف دولار، فيما ينال الخامس 4 آلاف دولار. ويحصل كل من السادس والسابع على 3 آلاف دولار.

وبالنسبة لفئات المهرات والمهور أقل من سنة، فينال الفائز بالمركز الأول 15 ألف دولار، والمركز الثاني 7 آلاف دولار. ويحصل الثالث على 4 آلاف دولار. والرابع على 3 آلاف دولار، والخامس على ألفي دولار. أما الفائز بذهبية بطولة المهرات والمهور بعمر سنة فسينال 60 ألف دولار.

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يشارك في دعم ورعاية البطولة، 10 جهات، تتمثل في: مربط عجمان، مربط أكمل، مربط المرزوقي، مربط الصقران، مربط السيد، مربط عذبة، مربط دبي للخيل العربي، مركز دبي التجاري العالمي، مربط جواهر وكنوك إيريبيان.