محمد بن راشد: «بيرق الناموس» تهـدف إلى تشجيع ودعم أهل الخيل

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهريⅦ دبي - البيان الرياضي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جائزة «بيرق الناموس» الخاصة بالمدربين في رياضة القدرة والتحمل هدفها تعزيز مستوى المنافسة في رياضة الآباء والأجداد، وتشجيع أهل الخيل، وتحديداً المدربين، من أجل بذل مزيد من الجهد والعطاء، لتحقيق أفضل النتائج في الموسم المقبل من موسم سباقات القدرة، مؤكداً مواصلة دعم رياضة الفروسية بصورة عامة والقدرة على وجه الخصوص، وقال: «نحن نحب الخيل.. ونحب من يحب الخيل».

تصريح

جاء ذلك في تصريح سموه لقناة «دبي ريسنغ» على هامش تتويجه الفائزين بجائزة «بيرق الناموس» في الحفل الذي أقيم أمس في بحيرات الحب بمنطقة المرموم، بحضور أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وعبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الملاك والمدربين والفرسان والمهتمين برياضة القدرة.

إسطبلات S.S

وتُوّج سلطان بن علي السبوسي، مالك ومدرب إسطبلات S.S، بجائزة «البيرق» في فئة الإسطبلات الخاصة، وحصد المدرب محمد السبوسي، من إسطبلات M7، لقب البيرق ضمن فئة إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ.

وانقسمت جائزة «بيرق الناموس» إلى فئتين: الأولى لمدربي إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ، والثانية لمدربي الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.

وتصدر محمد السبوسي قائمة المدربين على مستوى إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ برصيد 2782 نقطة، واحتل المركز الثاني خليفة غانم المري من إسطبلات F3 برصيد 2088 نقطة، وجاء في المركز الثالث إسماعيل محمد من إسطبلات M.R.M برصيد 1658.

إسطبلات F3

وحل في المركز الرابع المدرب علي غانم المري من إسطبلات F3 برصيد 1547 نقطة، يليه في المركز الخامس المدرب ماجد خلفان الجهوري من إسطبلات الوثبة برصيد 968 نقطة، وجاء في المركز السادس المدرب خالد عبد الرحيم الحمادي من إسطبلات الريف-عجبان 1 و2 برصيد 549 نقطة.

وجاء في المركز السابع المدرب المخضرم غانم محمد المري مشرف إسطبلات جميرا برصيد 447 نقطة، يليه في المركز الثامن المدرب أحمد علي الصابري من إسطبلات البراري الذي حقق 408 نقاط، وجاء في المركز التاسع المدرب يوسف أحمد البلوشي من إسطبلات ند الشبا 2 برصيد 349 نقطة، وحقق المركز العاشر علي المهيري من إسطبلات دباوي برصيد 329 نقطة.

الإسطبلات الخاصة

وحصد سلطان علي السبوسي جائزة بيرق المدربين على مستوى الإسطبلات الخاصة محققاً 1378 نقطة، يليه في المركز الثاني المدرب منصور إبراهيم أحمد من إسطبلات الكمدة برصيد 655 نقطة، وجاء في المركز الثالث راشد بن شافية من إسطبلات زعبيل برصيد 634 نقطة.

وحقق المركز الرابع المدرب علي ناصر اليبهوني من إسطبلات العين محرزاً 476 نقطة، وفي المركز الخامس المدرب منصور أحمد السبوسي من إسطبلات ماس برصيد 437 نقطة، وحل في المركز السادس المدرب سالم عبيد الخييلي من إسطبلات ركنة برصيد 337 نقطة وتلاه في المركز السابع فيصل محمد كردي من إسطبلات بن حم مسجلاً 330 نقطة، يليه في المركز الثامن يوسف غانم المري من إسطبلات زعبيل حيث حصد كل منهما 327 نقطة.

وجاء في المركز التاسع المدرب عبد الله سعيد النيادي من إسطبلات إنجاز الخاصة برصيد 219 نقطة، وحل في المركز العاشر المدرب طارق عبد الله الحفيتي من إسطبلات الفهيدي الذي حقق 217 نقطة.

احتساب النقاط

وتم احتساب النقاط عن طريق برنامج «الخطة» عبر قناة «دبي ريسنغ» وفقاً لنتائج المدربين طوال الموسم المحلي الجاري 2018-2019 في السباقات التي أقيمت في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بدبي والمنافسات الأخرى التي احتضنتها قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي.

وحصل صاحب المركز الأول على بيرق ومبلغ نقدي ويستبدل بدرع تذكاري يحمل اسم الفائز في الموسم الجديد إلا في حال تحقيق المدرب لـ«البيرق» لثلاثة مواسم متتالية أو منفصلة، يحتفظ به ويعاد تصميم البيرق حينها، بينما نال أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس على مبلغ نقدي.

واعتمدت لجنة البيرق القائمة بناء على النتائج الرسمية الصادرة من اتحاد الإمارات للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية.

سلطان السبوسي: الجائزة تعكس دعم فارس العرب

أعرب سلطان بن علي السبوسي عن فخره واعتزازه بالفوز بجائزة بيرق الناموس بعد تصدر إسطبلات S S على مستوى الإسطبلات الخاصة، وقال إن الجائزة تعتبر أكبر دعم من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف السبوسي لـ«البيان الرياضي»، إن الجائزة ساهمت في تشجيع الملاك والمدربين من أجل الدخول ضمن قائمة العشرة الأوائل على مستوى نتائج الإسطبلات ، مشيراً إلى أن الفكرة رائدة وغير مسبوقة على مستوى الفروسية عموماً ورياضة القدرة والتحمل خاصة.

وعن صدارة إسطبلات S S بعد أن حققت نتائج مميزة في مختلف سباقات القدرة، قال السبوسي إن لكل مجتهد نصيباً، ويعتبر الفوز بجائزة البيرق في النسخة الأولى، بمثابة حافز كبير من أجل المحافظة على الإنجاز ومواصلة تألق إسطبلات S S، مشيراً إلى أن رياضة القدرة ماضية نحو الأمام بفضل الدعم الكبير واللا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

محمد السبوسي: «البيرق» مصدر فخر واعتزاز

أكد المدرب محمد السبوسي، أن الفوز بجائزة «بيرق الناموس» يعتبر مصدر فخر واعتزاز له، وقال إن تسلم «البيرق» من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر أكبر دافع له في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجائزة ستكون حافزاً قوياً للمدربين من أجل إحراز أفضل النتائج في الموسم المقبل لسباقات القدرة المحلية وستعزز من مستوى المنافسة بين الإسطبلات.

وأضاف السبوسي لـ«البيان الرياضي»، إن دعم وتوجيهات «فارس العرب» وراء الصدارة عبر النتائج التي تحققت لإسطبلات M7 ضمن فئة إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ، مؤكداً أن «البيرق» يعتبر دافعاً نحو تقديم مزيد من العطاء والتواجد دائماً في المقدمة سواء على مستوى المنافسات المحلية أو الدولية التي يحمل فيها الإسطبل اسم وشعار دولة الإمارات.

وأشار السبوسي إلى أن رياضة القدرة والتحمل، تحظى بدعم كبير من قبل «فارس العرب»، مما ينعكس إيجاباً على هذه الرياضة العريقة وأكد أن رياضة الآباء والأجداد في تطور وازدهار بفضل الدعم الكبير من فارس العرب.

علي الصابري: حافز للمدربين ولا مستحيل في رياضة القدرة

توجه المدرب علي سلمان الصابري، بالشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال الصابري لـ «البيان الرياضي»، إن الجائزة التي أطلقها فارس العرب، ستكون حافزاً كبيراً لجميع المدربين، لبذل مزيد من الجهد والعطاء في الموسم المقبل.

وأكد الصابري رضاه ‏عن المركز الذي حققه، وهو الثامن، حيث يتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل نحو الصدارة والمركز الأول في الموسم المقبل، مشيراً إلى ‏أنهم تعلموا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه ‏لا يوجد مستحيل في رياضة القدرة، التي تتطلب العمل والمثابرة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

وأشار الصابري إلى أن المراكز العشرة الأولى في كل سباق، ستكون محط اهتمام العديد من المدربين للفوز بأكبر حصيلة من النقاط، نظراً لاحتسابها على مستوى هذه المراكز، وليس المركز الأول، بحيث يحصل صاحب المركز الأول في سباق 120 كلم على 120 نقطة، والفائز في المركز الثاني على 110 نقاط، وهكذا تباعاً حتى المركز العاشر.

علي الجهوري: فكرة رائدة وفريدة من نوعها

أكد المدرب علي خلفان الجهوري أن فكرة الجائزة تعتبر فريدة من نوعها ورائعة وهي من بنات أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال الجهوري لـ«البيان الرياضي» إن نتائج البيرق تعكس قوة الإسطبلات ومدى كفاءتها وفقاً للنتائج المسجلة، مشيراً إلى أن حصد لقب البيرق بحاجة إلى التركيز خلال المشاركات على رفع عدد الخيول النخبة في كل إسطبل والتركيز على «الكم» و«الكيف» معاً مما يتطلب تطعيم الإسطبلات بمزيد من الخيول المميزة.

وأضاف الجهوري: من الصعب تحقيق النقاط في كل سباق كونها تحتاج إلى المشاركة بأكبر مجموعة من الخيول كي تتواجد ضمن المراكز العشرة الأولى، مشيراً إلى أن هناك اقتراحات لتطوير الجائزة.