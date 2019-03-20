تكريم الفائزين بجائزة «بيرق الناموس» للقدرة

المصدر: Ⅶ دبي- علي الظاهري

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكرم جائزة «بيرق الناموس» للقدرة، المدربين الفائزين في الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم في بحيرة الحب بمنطقة سيح السلم بدبي. ويتصدر «بيرق» إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ، من إسطبلات M7 المدرب محمد السبوسي، فيما يعتلي صدارة فئة الإسطبلات الخاصة المالك والمدرب سلطان بن علي السبوسي عن إسطبلات S.S.

ويشمل التكريم المدربين أصحاب المراكز العشرة الأولى والذين تم احتساب مجموع النقاط الكلي لهم عبر برنامج «الخطة» في قناة «دبي ريسينغ» وفقاً لنتائج الموسم المحلي المنقضي في سباقات القدرة التي أقيمت في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.