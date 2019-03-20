13 خيلاً تتنافس في كأس دبي العالمي 2019

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي قائمة الخيول المشاركة في الشوط الرئيس إلى جانب الأشواط الأخرى المساندة.

وتضم قائمة المشاركين في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» 2019 برعاية «طيران الإمارات» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي للفئة الأولى وجائزته 12 مليون دولار، 13 خيلاً من مختلف دول العالم، منها 6 خيول للإمارات يتقدمها بطل النسخة الماضية «ثندر سنو» لجودلفين، الذي يسعى إلى أن يكون أول جواد يحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي بإشراف المدرب سعيد بن سرور، إلى جانب «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي والمتوج بلقب الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة بإشراف المدرب سالم بن غدير، و«نورث أميركا» لرمضان قاديروف بإشراف المدرب ساتيش سيمار «ونيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي بإشراف المدرب أحمد بن حرمش و«جرونكوسكي» و«إيكسل رود» لفينكس للتهجين بإشراف المدرب سالم بن غدير.

وتشارك أمريكا بـ5 خيول قوية وأبرزها «أوديبل» بإشراف تود بليتشر و«يوشيدا» بإشراف وليام موت «وغنيفيرا» بإشراف انطونيو سانو و«بافيل» بإشراف دوغ أونيل و«سكينغ ذا سول» بإشراف دالاس ستيوارت، فيما تشارك اليابان بالجواد «كي تي بريف» بإشراف هاروكي سوغياما، ويمثل كوريا الجنوبية «دولكونغ» بإشراف سايمون فوستر.