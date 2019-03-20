اللجنة المنظمة لـ«جبل علي» تعلن جاهزيتها للختام

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي اكتمال كافة الاستعدادات للمهرجان الختامي للمضمار الأصفر الذي سيحمل اسم «زعبيل 2» يوم الجمعة 22 الجاري متضمناً 7 أشواط جوائزها مليون و65 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي عقدته اللجنة المنظمة ظهر أمس في فندق «حياة ريجنسي» بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، بالإضافة إلى الرعاة ووسائل الإعلام المحلية.

وأعلن ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مواصلة دعم «شادويل» لسباقات المضمار في المواسم المقبلة.

وأكد الصايغ أن الجمهور الوفي يمثل همّه الأكبر، مطالباً برعايته والاهتمام به.

وأشاد الصايغ باللجنة المنظمة للمضمار العائلي وما تبذله من جهد في سبيل إسعاد الجمهور.

الروح الطيبة

وأعرب الصايغ عن عدم تصديقه بأن الموسم قد شارف على الانتهاء، مشيداً بالروح الطيبة التي تسود المؤتمرات الصحفية للمضمار وما تجمعه من علاقات طيبة مع الرعاة والإعلاميين.

وقال ميرزا الصايغ إن جمهور مضمار جبل علي يبادر بالحضور مبكراً منذ العاشرة صباحاً ويظل حتى السابعة مساءً وهذا ما يحتاج منا إلى دعمه ورعايته وتقديم هدايا رمزية له في كل سباق.

وأعرب الصايغ عن سعادته بالتواجد في مضمار «كابانيللي - روما» الإيطالي في يوم سباق رئيس الجمهورية، مؤكداً أن سباق هذا العام تم تقديمه ليقام يوم 28 أبريل المقبل بدلاً عن 10 مايو بسبب شهر رمضان المبارك.

استمرار الرعاية

وأكد الصايغ خلال حديثه أن الرعاة يجدون مقابل الرعاية تغطية إعلامية جيدة وعائداً إعلامياً ترويجياً، متمنياً أن تواصل الشركات الراعية دعمها واهتمامها في المواسم المقبلة.

وأضاف الصايغ أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بمواصة الاستمرار في رعاية سباقات مضمار جبل علي، وأبوظبي، والشارقة، والعين للمواسم المقبلة.

وأعلن الصايغ دعم «شادويل» لسباقات الخيول العربية الأصيلة خارج الدولة، ومن أبرزها سباق «نيوبري» في إنجلترا أواخر يوليو المقبل، بالإضافة إلى أيرلندا، أسكتلندا، فرنسا، السويد، هولندا، البرازيل، الأرجنتين، تشيلي.

وأضاف أن علاقة «شادويل» حميمية مع نادي الشارقة للفروسية، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وكذلك مستشفى الشارقة البيطري، معلناً أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وجّه بإعطاء التشبيه لفحول خيول سموه إلى خيول الملاك المواطنين مجاناً.

وأشاد الصايغ بدور الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي في إنجاح سباق «شادويل» بمضمار الشارقة.

وأكد الصايغ أن مندوبة «شادويل» ستحضر بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وستستغل الفرصة لزيارة مستشفى الشارقة البيطري للاطلاع على التطورات.

وأضاف الصايغ قائلاً إن هناك اتصالات من أستراليا للرعاية هناك إلى جانب رعاية «شادويل» في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أن مضمار «بادن بادن» في ألمانيا أبدى رغبة في رعاية «شادويل» لسباقات الخيول العربية.

مواصلة الدعم

ومن جانب آخر، أكد رعاة السباق الختامي لمضمار جبل علي سعادتهم البالغة لرعاية سباق «زعبيل 2» يوم الجمعة المقبل.

وتوجّه محمد حماد، ممثل شركة «الساحل للمقاولات»، بالشكر الجزيل لمضمار جبل علي لإتاحته الفرصة لهم لرعاية سباقات المضمار.

وأضاف محمد حماد أن الموسم انقضى سريعاً، واتسم بالمنافسة الشديدة، ونحن سعيدين بأن نكون جزءاً من سباقات المضمار الأصفر .

ومن جانبه، عبّر ريتشارد كي بيثان، ممثل مجموعة شركات «بيم»، عن سعادتهم البالغة لرعاية سباقات مضمار جبل علي، مقدماً الشكر إلى إدارة المضمار على ضمّهم للرعاية لهذا السباق.

دعم

أكد جون خان، ممثل خدمات النقل المدرسي، أنهم سعداء جداً بأن يكونوا جزءاً من الرعاية للسباق، ودعم مضمار جبل علي الذي يتميز دائماً بالسباقات القوية والمثيرة.

شريف الحلواني: سنواصل رعايتنا في سباق «نيوبري»

نقل المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر والذي يدفعنا دائماً لتقديم كل وسائل الدعم لرواد المضمار من جماهير غفيرة إلى الملاك والمدربين والفرسان، كما تم تكليفنا من سموه للاهتمام الكامل بشركائنا الرعاة الرئيسيين للسباقات باعتبارهم الداعم الأكبر للمضمار العائلي.

كما وجه المهندس شريف الحلواني باسم مضمار جبل علي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، على الثقة الغالية التي يمنحها سموه لمضمار جبل علي بصفة دائمة.

تواجد عالمي

كما أعلن المهندس شريف الحلواني وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مواصلة مضمار جبل علي دعمه وتواجده هذا العام كراع رئيسي لأحد السباقات بمضمار «نيوبري» بالمملكة المتحدة والذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في شهر يوليو المقبل.

وعن فعاليات السباق الختامي للمضمار الأصفر يوم الجمعة، قال المهندس شريف الحلواني إن وفد مضمار «كابانيللي - روما» الإيطالي سيتواجدون في السباق.

وأشاد المهندس شريف الحلواني، بالعلاقة التي تربط مضمار جبل علي بالمضمار الإيطالي، إذ أقمنا معه توأمة منذ 15 عاماً تبادلنا من خلالها الخبرات في تنظيم السباقات مما عاد بالفائدة على كلا الطرفين بالإضافة إلى أن تلك التوأمة كانت إحدى بوابات انطلاق جبل علي إلى العالمية كما كانت النواة لإقامة سباق الخيول العربية سنوياً تحت اسم «يوم دبي» وذلك بفضل الدعم والرعاية الكبيرة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمتابعة الدؤوبة من ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم واللجنة المنظمة للسباقات الخارجية والتي تضم عبد الله الأنصاري ومسعود محمد.

وعن زيارة مجلس إدارة مضمار «آسكوت» العريق في المملكة المتحدة للمضمار الأصفر قبل أسبوعين، أكد المهندس شريف الحلواني أن الزيارة جاءت لتبادل الآراء و الخبرات، كما أشاد وفد «آسكوت» بمضمار جبل علي وأرضيته، وقاموا أيضاً بتوجيه دعوة لإدارة مضمار جبل علي بزيارة مضمار «آسكوت» والتي ستكون بداية لعلاقات أوسع مستقبلاً.

شكر وتقدير

وتقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل على حضورهم الدائم مما أثمر عن الكثير من التعاون البناء وذلك في سبيل تقدم وتطوير السباقات بالمضمار الأصفر.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر إلى قناة «دبي ريسنج» وكذلك رجال الإعلام المقروء على التغطية الإعلامية المتميزة والمقدمة من جميع وسائل الإعلام بالدولة من الجرائد والمجلات المختلفة والتي تغطي الفعاليات المتعددة على أرض المضمار الأصفر بكل حرفية واقتدار.

ووجه المهندس شريف الحلواني التحية والتقدير إلى جماهير سباقات الخيل بمضمارهم العائلي، تلك الجماهير التي تفاعلت معنا خلال مسيرة المضمار ونعدهم بمزيد من الاهتمام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر والامتنان للشركات الراعية للسباق الختامي للمضمار الأصفر، آملين أن نكون دائماً عند حسن ظنهم وأن يحصل شركاؤنا الداعمون لمسيرة المضمار على المردود الإعلامي المنتظر من هذه الرعاية.

ياسر مبروك: 8 ملايين درهم جوائز سباقات المضمار الموسم المنصرم

أعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بأن جوائز سباقات مضمار جبل علي للموسم المنصرم بلغت 8 ملايين و810 دراهم، وذلك قيمة جوائز 77 شوطاً تشمل على 11 سباقاً.

وقال، إن سباق «زعبيل 2» يضم سباق «جبل علي كلاسيك» «اليوبيل الفضي» والجولة الختامية لتحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية الأصيلة.

وأعلن ياسر مبروك، أن محمد خليفة البسطي يتصدر ترتيب الملاك على المضمار الأصفر، إذ حققت خيوله المركز الأول 9 مرات.

وبالنسبة للمدربين يتزعم سانديب جاداف القائمة، إذ حقق الفوز بالمركز الأول 11 مرة، يليه المدرب ساتيش سيمار برصيد 10 انتصارات ثم هلال العلوي برصيد 8 انتصارات. دبي - البيان الرياضي

عثمان بن هندي: «دبي التجاري» راعٍ رئيسي للأحداث الرياضية

وجّه عثمان إبراهيم بن هندي مدير عام الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة في بنك دبي التجاري الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على جهود سموه واهتمامه بتطوير رياضة الفروسية بالدولة، حيث يقف مضمار جبل علي شامخاً وشاهداً على الدور الكبير الذي يلعبه سموه في سبيل رقي وتطوّر سباقات الخيل، موجهاً شكره أيضاً إلى اللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في رعاية سباقات الموسم.

وأكد عثمان بن هندي، مواصلتهم رعاية سباقات الخيل بمضمار جبل علي، والتي بدأت منذ سنوات عدة في خطوة ترسخ مكانة البنك كراعٍ رئيسي للأحداث والفعاليات الرياضية بشكل عام وأحداث الفروسية بشكل خاص. دبي - البيان الرياضي