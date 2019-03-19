«بيلسيما دوغزال» تتوج بكأس الوثبة في تولوز

المصدر: Ⅶ تولوز - البيان الرياضي

توّجت المهرة «بيلسيما دوغزال» لمزرعة دوغزال، بقيادة الفارسة مارلين ايون، بلقب الجولة الثانية من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا، التي أقيمت بمضمار تولوز السبت الماضي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة»، وبالتزامن مع عام التسامح، وتقام سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، وخصص السباق البالغ جائزته 12 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة من سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 م، وشاركت فيه 8 خيول لملاك مختلفين من فرنسا والإمارات، وتميز السباق بالإثارة والتشويق، حيث لم يتعدَ الفارق بين صاحبة المركز الأول وحتى السادس سوى 0,75 طول وعنق وأنف، حيث تم اللجوء لجهاز «الفوتو فينش» لتحديد المراكز الشرفية، وتفوقت «بيلسيما دوغزال» بفارق 0,75 طول عن «آل كابون مونلو» لروبرت بورديت، بقيادة جوليان اوج، فيما جاءت ثالثة «ساهمارا» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة أنتوني كارتوس.

وقطعت المهرة «بيلسيما دوغزال» البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «منجز»، مسافة السباق في زمن قدره 1:32:20 دقيقة، والجدير بالذكر، أن فرنسا ستشهد 25 سباقاً منوعاً على مدار العام، منها 20 سباقاً لكأس الوثبة ستاليونز، وسباق لكأس زايد، وسباق لبطولة العالم لـ «أم الإمارات» للسيدات، ومثله لمونديال سموها للفرسان المتدربين.