بطولة دبي الدولية للجواد العربي تنطلق 21 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تنطلق بطولة دبي الدولية للجواد العربي يوم 21 الجاري وتختتم في 23 منه، وذلك بمشاركة 221 خيلاً من أجمل وأنقى الخيول وجوائز مالية تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا للبطولة في مركز دبي التجاري العالمي ظهر أمس، وتحدث خلاله زياد عبدالله كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة بحضور أعضاء اللجنة.

وأعلن كلداري بأن البطولة تعتبر من أقوى البطولات العالمية نظراً لمشاركة أجود وأفضل الخيول محلياً وعالمياً، وهذا ما يعزز مكانة البطولة التي تشهد سنوياً فوز الخيول المحلية بالبطولات الذهبية.

وأضاف أن البطولة يصاحبها معرض في نمو مستمر، كما تشهد البطولة مشاركة دول جديدة مثل الولايات المتحدة وكندا وماليزيا وصربيا.

وأكد زياد كلداري أن المعرض العالمي لصناعة الخيل يشهد مشاركة 200 جناح تمثل 24 دولة، مما يعد تطوراً كبيراً للمعرض الذي اكتسب صفة عالمية، ما يؤكد تميزه وقوته لما يصاحبه من فعاليات متعددة.

وأعلن كلداري تقديم موعد مزاد الخيل ليقام يوم الخميس في الرابعة عصراً بدلاً من اليوم الختامي حتى لا يتأثر الحضور الجماهيري بالانشغال بالمزاد وحضور ختام البطولة.

وقال كلداري إن صفوة الخيول العالمية صاحبة أغلى تصنيف عالمي، تشارك في البطولة. وأضاف أن البطولة وجدت لتكون الأولى في العالم.

ووجه زياد كلداري الشكر إلى رعاة البطولة: مربط عجمان، المزروعي ستد، مربط أكمل، مربط عذبة، مربط دبي وجواهر ستد، ومركز دبي التجاري العالمي.

كما أشاد بدور الإعلاميين ومساهمتهم في إنجاح البطولة إلى جانب قناة دبي ريسينغ وبقية القنوات التلفزيونية، ووجه الشكر إلى كافة الدوائر الحكومية والقائمين على المعرض واللجنة العليا والتنفيذيين.

برنامج

تبدأ انطلاقة البطولة يوم الخميس 21 الجاري في العاشرة صباحاً، وأول مسابقة خصصت للفئة الأولى للمهرات بعمر أقل من سنة، الفئة الثامنة للمهور بعمر أقل من سنة، الفئة الثانية للمهرات بعمر سنة قسم A، الفئة الثانية للمهرات بعمر سنة قسم B، الفئة الثالثة للمهرات عمر سنتين، الفئة الرابعة للمهرات عمر 3 سنوات، الفئة الخامسة للأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات، الفئة السادسة للأفراس عمر 7 إلى 9 سنوات، ثم الفئة السابعة للأفراس بعمر 10 سنوات فأكبر.

ويتضمن اليوم الثاني الجمعة 22 مارس 7 فئات، وتبدأ انطلاقته في الثانية ظهراً، ويشتمل على الفئة التاسعة للأمهر بعمر سنة، ثم الفئة العاشرة للأمهر عمر سنتين، الفئة الحادية عشرة للأمهر عمر ثلاث سنوات، الفئة الثانية عشرة للأفحل بعمر 4 إلى 6 سنوات، الفئة الثالثة عشرة للأفحل بعمر 7 إلى 9 سنوات، ثم الفئة الرابعة عشرة للأفحل بعمر 10 سنوات فأكثر.

الختام

تختتم البطولة بإقامة 6 بطولات ذهبية لـ 6 فئات تبدأ منافساتها في الثالثة والنصف عصراً بالفئة الأولى لبطولة المهرات بعمر سنة، الفئة الثانية لبطولة الأمهر بعمر سنة، الفئة الثالثة لبطولة المهرات، الفئة الرابعة لبطولة المهور، الفئة الخامسة لبطولة الأفراس، ثم الفئة السادسة لبطولة الأفحل.

أحمد إبراهيم: شكراً لفارس العرب لدعمه الفروسية والملاك في الدولة

وجه أحمد إبراهيم الرئيس التنفيذي لمربط الجواهر الشكر إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لدعمه للفروسية والملاك في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما وجه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة وذلك لعملها الدؤوب ومجهودها الجبار من أجل إنجاح البطولة.

وقال أحمد إبراهيم خلال كلمته في المؤتمر الصحافي إن مشوار المربط بدأ تحت إشراف جمعية الإمارات للخيول العربية حيث تم اختيارها المزرعة الرائدة في بطولة عجمان لجمال الخيل وفي بطولة أبوظبي تحقق لها الفوز بالميدالية الذهبية للمهرات. وأضاف إنهم يفخرون بأن كل خيولهم المشاركة في البطولة من الإنتاج المحلي وأنهم يتنافسون في 4 فئات مختلفة . دبي ـ البيان الرياضي

عصام عبدالله: البطولة تجذب صفوة الخيول العالمية

أكد عصام عبدالله عضو اللجنة المنظمة للبطولة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية أن البطولة ظلت ومنذ انطلاقتها في 2004 عنصر جذب لصفوة الخيول العالمية.

وأضاف أن البطولة حافظت على سمعتها المميزة بقيادة اللجنة العليا المنظمة.

وقال عصام عبدالله إن خيول الإنتاج المحلي قدمت الأفضل والأقوى في مختلف فئات البطولة، مؤكدة قوتها وجدارتها على المنافسة العالمية.

وهذا ما رفع أسهمها عند مشاركاتها الخارجية في البطولات الدولية.

وتمنى عصام عبدالله النجاح للبطولة والتوفيق لخيول الإنتاج المحلي بالإمارات لتقديم أفضل العروض وأبرزها في مختلف فئات البطولة. دبي ـ البيان الرياضي

قصي عبيدالله: مشاركة 8 من أبطال العالم في المنافسات

أكد قصي عبيدالله عضو اللجنة المنظمة مدير البطولة أن أجود الخيول تشارك في البطولة الغالية التي تبلغ جوائزها 4 ملايين دولار معلناً عن مشاركة 8 من أبطال العالم في المنافسات بالإضافة إلى 60 خيلاً حاصلين على بطولات وألقاب عالمية، وأضاف قائلاً أن البطولة ظلت ومنذ انطلاقتها تشهد مشاركة النخبة والأفضل في العالم ولذلك تشهد سنوياً منافسة ساخنة بين أقوى الخيول.

وذكر قصي في تصريح «البيان الرياضي» بأن البرنامج سيشهد تعديلاً بإقامة مزاد الخيول في اليوم الافتتاحي بدلاً عن يوم الختام حتى يتفرغ الجمهور لمتابعة منافسات الختام. وأضاف بأن قائمة حكام البطولة تضم 10 حكام ولا تعديل عليها. دبي ـ البيان الرياضي