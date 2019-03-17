محمد بن راشد: ندعم تطوير رياضة الفروسية عالمياً

المصدر: دبي ــ وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمس السباق الرئيسي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة نحو 290 فارساً وفارسة من أكثر من 35 دولة.

وأعرب سموه عن سعادته بنجاح المهرجان، مشدداً على تواصل الدعم لرياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة على وجه الخصوص ما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعالمياً.

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