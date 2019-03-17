ملك البحرين يتوج أبطال مونديال «أم الإمارات» للمتدربين

المصدر: Ⅶ المنامة - البيان الرياضي

توج جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وبحضور سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى البحرين، والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين أبطال الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو، والتي أقيمت أول من أمس على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في المنامة.

حلق الفارس قيس البوسعيدي على صهوة الصقلاوية 1733، لاسطبل الرفاع، وبإشراف يوسف البوعينين، باللقب، وأقيم السباق في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة سارا دل فايرو، على صهوة كريان 1706، لاسطبل فيكتوريوس، وبإشراف المدرب يوسف طاهر، يليها الفارس أليخندرا غوتيرز على صهوة كروشان 1710، لاسطبل الصخير، وبإشراف جعفر مرزوق، وجريس مكينتي.

تزامن

أقيمت الجولة بالتزامن مع مهرجان كأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ضمن فعاليات النسخة 11 للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي»، ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومونديال «أم الإمارات» للسيدات، ومونديال الفرسان المتدربين وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية للخيول الصغيرة «البوني»، وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز أوسكار «أم الإمارات» التقديرية «أبوظبي».

شكر

توجهت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية بالشكر إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وإلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، وإلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى البحرين، على تشريف السباق.

كما توجهت بالشكر للمسؤولين في البحرين على كرم الضيافة.

وأكدت صوايا أن الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين شكلت بصمة مميزة للمهرجان، لكونها بطولة عالمية للفرسان المتدربين تقام في البحرين، وجاء الحفل رائعاً وزاد من رونقه الحضور الجماهيري الكبير.

ووجهت صوايا الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي فتحت المجال للفارسات والفرسان «هواة ومحترفون» من جميع دول العالم للمشاركة في بطولتي العالم لسموها للسيدات والفرسان المتدربين.

فخر

أكد الفارس قيس البوسعيدي بطل الجولة الأولى أن الفوز مصدر فخر وإعزاز وخاصة أنه سيؤهله للمشاركة في الجولة الختامية للبطولة في أبوظبي. وقال: المنافسة في السباق كانت قوية ومثيرة وما رجح كفتي هو التزامي توجيهات مدربي التي ارتكزت على تقنين السرعة على مراحل السباق والبقاء قريباً من خيول المقدمة ثم زيادة سرعة خيله في آخر 200 متر.

نتائج

وأقيم الشوط الثالث على كأس ملك مملكة البحرين لخيول الدرجة الأولى من خيل البحرين العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر والجائزة 7000 دينار بحريني، وفاز بالمركز الأول «الجلابي 1544»، لحمد المريسي، مع المضمر يوسف طاهر، والفارس عبدالله فيصل.

وفاز بالشوط الخامس على كأس ملك مملكة البحرين لخيول الدرجة الأولى «إنتاج محلي» لمسافة 2400 متر والجائزة 20000 دينار، مليار، للشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة، مع المضمر نيلور، والفارس إيليوت.

وفاز «راستنغ» ، ملك اسطبل العاديات ريسينغ،بلقب الشوط السادس على كأس ملك مملكة البحرين لخيول الدرجة الأولى «مستورد» لمسافة 2400 متر مع المضمر سميث، والفارس فرانكي ديتوري.

سلطان بن حمدان: نجاح كبير

أشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، برعاية وحضور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمهرجان سباق الخيل الكبير على كؤوس جلالته، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية للفرسان المتدربين والذي تستضيفه البحرين للموسم الرابع على التوالي.

وأشار إلى أن التنظيم رائع، وأكد أن كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، حقق نجاحات كبيرة في السنوات الماضية في البحرين وأن استمرار إقامته يدل على حرص سموها على دعم سباقات الخيول سواء في الدولة أو في مختلف دول العالم وتشجيع ممارسيها، وقال: سباقات الخيول في البحرين تحظى باهتمام كبير من قيادة المملكة وتتابعها جماهير غفيرة بشغف وحماس كبير.