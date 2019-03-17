«أوكتيف» يهدي طحنون بن زايد لقب ديربي الإمارات للخيول العربية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ أحمد عيسى

توج المهر «أوكتيف» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بلقب سباق بطولة ديربي الإمارات للخيول العربية لمسافة 2200 متر في الشوط الثاني من الحفل الرابع عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي أول من أمس، وجاء فوز «أوكتيف» بقيادة الفارس جيرالد أفرانش بإشراف عبد الله الحمادي، في زمن قدره 2:32:82 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طول عن «حكيمة مسقط» من مربط مسقط للخيول العربية الأصيلة.

بقيادة الفارس إشتيبان مازور، وبلغت قيمة جوائز هذا الشوط 150 ألف درهم.

وحقق المهر «حراب» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لقب الجولة الثانية من بطولة التاج الثلاثي العربي لمسافة 2200 م، وبلغت جوائزه 300 ألف درهم، وحقق «حراب» الفوز بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف محمد علي، قاطعاً مسافة السباق في 2:32:55 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربعاً «مرغم دبي» لصالح عمر علي بن حيدر بقيادة فريزو وإشراف هلال العلوي.

الشوط الأبرز

وذهب لقب الشوط الرابع الأبرز في الحفل على لقب سباق بطولة الإمارات لمسافة 2200 م وبجوائز مليون درهم، إلى «بي أف مغادر» البالغ من العمر 6 سنوات للوارث إبراهيم الحضرمي، بقيادة مازور وإشراف يونس الكلباني محرزاً زمناً قدره 2:30:63 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربعاً «أبو الأبيض» لصاحب السمو رئيس الدولة بقيادة فابريس .

وافتتح الحفل في الشوط الأول بسباق الكرامة لمسافة 1200 م والذي توج بلقبه عن جدارة وبفارق 6 أطوال عن الوصيف «جبل عيني»، للخيالة السلطانية العمانية بقيادة إشتيبان مازور في زمن 1:18:18 دقيقة، وإشراف يونس الكباني.

وتمكن الجواد «جي إم هوبكنز» لإسطبل رمضان من التتويج بلقب سباق بطولة أبوظبي والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 2200 م في الشوط الخامس من الحفل وبلغت جوائزه 380 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسغراف، وإشراف جابر رمضان، وحل ثانياً بفارق طول «جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف علي الرابحي.

رقم قياسي

واختتم الحفل في الشوط السادس على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 م والذي حافظ عليه خالد النابودة عن طريق «إيه إف لاسع» بقيادة تاج أوشي في زمن قدره 1:46:29 دقيقة، ويعتبر فوز تاج أوشي على صهوة «لاسع» تاريخياً في مضامير الدولة، حيث كسر به الرقم القياسي لأكثر الفرسان فوزاً والذي كان مسجلاً باسم الفارس ريتشارد هيلز بعدد 504 فوز، فيما يعتبر فوز الفارس تاج أوشي البالغ من العمر 37 عاماً، رقم 505 بعد رحلة عطاء في مضامير الدولة بدأها عام 2001، وعبر تاج أوشي عن فرحته بالإنجاز واحتفى به مع خالد النابودة وبقية زملائه الفرسان.

وتوج فيصل الرحماني مدير عام نادي أبوظبي للفروسية الفائزين وأكد تطوير مضمار أبوظبي للفروسية خلال الأيام الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.