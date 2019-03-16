595 ألف درهم جوائز سباقات مضمار نادي العين اليوم

المصدر: العين - طلحة عبد الله

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول في الخامسة من مساء اليوم، إلى مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف إذ ينطلق السباق العاشر للمضمار، الذي يتضمن كالعادة 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الثاني الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة، ويتسابق في الحفل عدد من الخيول القوية على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 595 ألف درهم.

ويدشن الحفل العاشر لمضمار العين بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتتنافس خلاله مجموعة من الخيول الطامحة لتحقيق الفوز لمسافة 1800 متر، وأما الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة فيشارك فيه 16 خيلاً تتسابق لمسافة 2600 متر (تكافؤ)، ويبرز منها (جيمسيان) كأبرز المرشحين للفوز باللقب.

وفي الشوط الثالث تبدو الفرصة مواتية للمهر (إيه إف كايد) لتصدر السباق، ولكن عليه أن يتجاوز منافسين أقوياء أمثال (صاروخ). (المبتدئة)، ولن يختلف الشوط الرابع عن سابقه من حيث الإثارة والتشويق، حيث يتنافس على لقبه 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1600 متر.

وفي الشوط الخامس بالأمسية يبرز عدد من الخيول القوية الساعية لتحقيق الفوز بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1000 متر (تكافؤ)، وتتجه الأنظار في الشوط السادس لخيول توليد الإمارات التي تتنافس على لقب ديربي العين لمسافة 1800 متر، ويسعى الجواد (جلمود) لتكرار فوزه السابق بهذا المضمار. ويشهد الشوط السابع الختامي بالأمسية الجولة الأخيرة من سلسلة ماراثون العين، حيث تتسابق أقوى الخيول لمسافة 5100 متر.